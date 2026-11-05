CCOO exige a Correos 215 contratos de refuerzo para las elecciones generales en Valladolid

Archivo - Una chica en el mostrador de la oficina de Correos. Foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Gobierno y al presidente de Correos, Pedro Saura, una ampliación inmediata y extraordinaria de la contratación hasta alcanzar los 215 efectivos de refuerzo en Valladolid, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del proceso de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ante el fuerte incremento de la actividad postal prevista.

La organización sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que los aproximadamente 32 contratos de refuerzo existentes a fecha de hoy en la provincia resultan claramente insuficientes. Asimismo, ha advertido de que la plantilla llega debilitada a estos comicios debido a una política continuada de recortes que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo durante los últimos tres años, lo que ha generado problemas de cobertura y sobrecargas de trabajo en oficinas, centros de tratamiento y unidades de reparto.

CCOO ha alertado de que esta cita con las urnas activará una compleja operativa que incluye la distribución de las tarjetas censales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las notificaciones electorales y la custodia y entrega de los votos. Todo este volumen de trabajo extraordinario estará sometido a plazos legales estrictos y a requerimientos específicos de seguridad y trazabilidad a lo largo de toda la cadena postal.

La central sindical subraya que la presión sobre las diferentes unidades será todavía mayor porque el proceso electoral coincidirá temporalmente con la campaña del 'Black Friday' y el arranque de la campaña de Navidad, dos momentos de máxima intensidad para la paquetería de la empresa pública. En este sentido, recuerda que el censo electoral supera las 500.000 personas en la provincia y que en los anteriores comicios generales de julio de 2023 se registraron casi 45.535 solicitudes de voto por correo.

Por último, el sindicato reclama que las nuevas contrataciones se distribuyan de forma ajustada a las necesidades de cada centro y con la debida antelación para asegurar la formación del personal. Entre sus peticiones, demandan también la cobertura íntegra de las ausencias, la ampliación de jornada para los empleados a tiempo parcial que lo deseen voluntariamente y medidas organizativas que garanticen los plazos legales sin menoscabar las condiciones de la plantilla.