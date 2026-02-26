CCOO exige a la Junta que recupere la jubilación parcial para el personal laboral

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que el personal laboral de la Junta carece del derecho a la jubilación parcial desde el pasado 1 de abril de 2025, al tiempo que ha criticado la falta de avances en el rejuvenecimiento de las plantillas de la administración autonómica, a diferencia de lo que ocurre en la Administración General del Estado y en otras comunidades autónomas donde sí existe este mecanismo.

La organización sindical ha lamentado que la administración regional rechace "de forma sistemática" todas las solicitudes presentadas. Una situación se deriva de la última reforma de la Seguridad Social, que establece que el contrato de relevo debe ser indefinido y a tiempo completo. CCOO sostiene que este requisito es "compatible" con los procesos selectivos de la función pública mediante convocatorias de ofertas de empleo adicionales y la acumulación del tiempo de trabajo.

El secretario general del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de CyL, Juan Carlos Hernández, ha señalado directamente al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. Según el representante sindical, el dirigente autonómico es quien impide el acceso a este derecho. Además, el sindicato ha solicitado en reiteradas ocasiones la convocatoria de la Mesa de Negociación para estudiar la aplicación de los contratos de relevo sin obtener respuesta.

CCOO considera que la jubilación parcial es una herramienta para la creación de empleo. En caso de que persista el bloqueo, la central no descarta nuevas medidas de presión ante el Ejecutivo autonómico.