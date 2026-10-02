CCOO explica la subida del paro y de la afiliación en la inscripción de las personas migrantes como demandantes

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha explicado la subida del paro y de la afiliación a la Seguridad Social registradas en la comunidad autónoma de Castilla y León en la inscripción de las personas migrantes como demandantes de empleo "que han regularizado su situación".

En este sentido, ha destacado el "acierto" del proceso extraordinario de personas migrantes".

El secretario de Empleo y Migraciones de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, ha defendido al respecto que las personas migrantes y su incorporación en el mercado de trabajo contribuyen a la mejora de las arcas de la Seguridad Social, al mismo tiempo que aumenta la recaudación de impuestos y cubre las vacantes de las empresas.

"Sobre todo --ha incidido-- viene a hacer justicia con personas que ya convivían con nosotros, pero que estaban abocadas a la marginalidad, la invisibilidad y la explotación laboral".