CCOO lamenta que los datos de CyL son peores que la media y pide un cambio de rumbo en las políticas de empleo

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, ha advertido de que los datos del paro correspondientes a la comunidad autónoma son peores que los de la media por lo que ha pedido un cambio de rumbo en las actuales políticas de empleo "que llevan a perder población, sobre todo joven".

El sindicalista ha advertido además de que "escasea" la mano de obra por la falta de oportunidades y por unas condiciones laborales "con salarios más bajos que los que se ofrecen en las comunidades autónomas limítrofes".

Javier Moreno ha insistido en que Castilla y León necesita un cambio de rumbo en las políticas de empleo y ha lamentado además que el hecho de que la Junta haya prorrogado por segundo año consecutivo los presupuestos "no ayuda a modificar las políticas de empleo".

El sindicalista ha recordado al respecto que en los últimos siete años se han prorrogado las cuentas en seis ocasiones y se han aprobado en tres, "lo que supone un lastre para los intereses de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad".

Por último, ha reivindicado un incremento de los salarios y ha hecho un especial llamamiento a la patronal, a la que acusa de seguir sin querer sentarse a negociar.