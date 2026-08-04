CCOO pide consolidar datos con "empleo estable, salarios dignos, más derechos" y reforzar la Inspección de Trabajo

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha reclamado consolidar la reducción del desempleo en la Comunidad con empleo estable, salarios dignos y más derechos laborales, al tiempo que ha exigido reforzar la Inspección de Trabajo para combatir la precariedad y los abusos laborales tras analizar los datos del paro registrados en el mes de julio.

El sindicato ha valorado la evolución anual del desempleo en la autonomía, que mantiene la cifra de parados por debajo de las 100.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social por encima del millón de cotizantes, a pesar del repunte registrado el pasado mes. Sin embargo, la organización sindical ha insistido en que esta coyuntura debe aprovecharse para centrar el debate en la calidad del empleo y en la mejora de las condiciones de trabajo.

En este sentido, la central sindical ha explicado que el incremento del paro en julio se ha concentrado de forma especial en el colectivo que busca su primer empleo. En este grupo se incluyen personas migrantes cuya solicitud de regularización ha sido admitida a trámite, lo que les permite inscribirse como demandantes y acceder a un contrato laboral, aspecto que el sindicato ha pedido tener en cuenta al interpretar la estadística.