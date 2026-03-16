CCOO pide a Fernández Mañueco que gobierne en minoría y evite que se repita "la experiencia del pasado"

Archivo - La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha apelado a la "responsabilidad" del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y le ha pedido que gobierno en minoría para evitar que se repita "la experiencia del pasado".

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, ha reclamado "un cordón sanitario a la extrema derecha" y ha recordado que así lo pidió en su momento cuando fue elegida al frente del sindicato.

"Lo pedí en su momento y lo volvemos a pedir, un cordón sanitario para que la extrema derecha no pueda gobernar", ha señalado Fernández de los Muros, quien ha insistido en que "el PP no puede olvidar el daño que se causó a los sindicatos de clase, a las mujeres, a las personas más vulnerables, y en general, a toda la ciudadanía".

La dirigente sindical ha advertido de que "esto no es un deja vu" porque el escenario es diferente al de hace cuatro años con un PP y un PSOE que crecen y una "extrema derecha" que no ha conseguido cumplir sus previsiones. "Ahora sabemos el daño que hace la extrema derecha desde las Cortes de Castilla y León", ha agregado.

Ana Fernández ha incidido en "el riesgo de que la ultra derecha", con un gobierno de coalición, retome proyectos que se quedaron en "stand by" como la derogación de la Ley de la Violencia de Género y el Decreto de la Memoria Histórica.

"No podemos permitir que vuelvan los negacionistas de la violencia de género y de la igualdad", ha asegurado la máxima responsable del sindicato en la Comunidad, quien considera que tampoco se puede dar participación en una coalición a un partido que "criminaliza a las personas migrantes".

EVITAR INCUMPLIMIENTOS

En esta línea, ha afirmado que no quieren que se "destroce" el Diálogo Social, que se pretenda eliminar el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), que se supriman todas las ayudas en la promoción de la igualdad o de la prevención de riesgos laborales "e incluso que se incumpla el Estatuto de Autonomía".

Así, Fernández ha hecho un llamamiento a Mañueco para que "cumpla los 14 acuerdos del Diálogo Social que están vivos, muchos de ellos recuperados después de que la extrema derecha abandonara el gobierno".

En definitiva, ha instado a que se constituya "un gobierno cuyos principales pilares sean la defensa de la democracia participativa, el respeto a toda la ciudadanía y la erradicación del negacionismo" para una convivencia pacífica que propicie el desarrollo de esta tierra gravemente afectada por la despoblación.

