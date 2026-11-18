La secretaria general de CCOO en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, en la presentación del 'Observatorio Social de las Personas Mayores', junto a Marisol García y Juan Sepúlveda. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha pedido a la Junta de Castilla y León que "reabra" el Diálogo Social para abordar la mejora de la cobertura y la calidad del sistema de dependencia en la Comunidad, con medidas como la reducción de las listas de espera o el aumento de plazas en residencias públicas.

Así lo ha manifestado la secretaria general de CCOO en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, en la presentación del 'Observatorio Social de las Personas Mayores', junto a la secretaria de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO autonómica, Marisol García, y el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO nacional, Juan Sepúlveda.

En relación con los resultados del informe, Fernández ha incidido en la atención a la dependencia debido a que Castilla y León es una comunidad "muy envejecida, además de despoblada", un contexto en el que ha reclamado una mayor calidad de todos los servicios que se prestan en este sistema".

En este contexto, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "reabra" el proceso de Diálogo Social, en concreto la comisión de seguimiento del acuerdo de Dependencia, un órgano en el que CCOO quiere "plantear unos objetivos muy claros": "La mejora de la cobertura de los servicios, de la calidad de la atención y de las mejoras laborales para todas aquellas personas que trabajan en el sector".

Fernández considera que la Junta tiene "voluntad" para sentarse a negociar en el Diálogo Social, por lo que espera que tras las elecciones generales del 29 de noviembre se produzca la convocatoria de este órganos. En este sentido, ha expresado su confianza en que haya disposición para tratar el seguimiento de los acuerdos ya cerrados y negociar acuerdos para 2027.

Como temas a abordar en materia de Dependencia, la secretaria general de CCOO ha destacado que "hay que disminuir los tiempos de espera" e "incrementar las plazas públicas en residencias frente a las plazas privadas" con el objetivo de "intentar equilibrar esa balanza".

"Hemos visto 9.200 personas residentes en plazas públicas y 22.300 en privadas que deriva de una prestación vinculada. Exigimos que esto se equilibre, lo llevamos haciendo durante muchos años y yo creo que ahora hay una oportunidad de hacerlo", ha incidido, para reclamar también que se mejoren las ratios en las residencias tanto públicas como privadas.

Asimismo, ha urgido que se mejoren las condiciones laborales: "Hay que procurar que se disminuyan los problemas de salud en el trabajo, en las residencias de mayores, ya que las compañeras, sobre todo mujeres, tienen una sobrecarga de trabajo que en muchas ocasiones las lleva a la enfermedad".

Además, ha apuntado a la evolución del sistema de dependencia hacia priorizar que las personas mayores permanezcan en su entorno social, un contexto en el que ha señalado a la mejora de la atención mediante ayuda a domicilio.

Para ello, ha indicado, "hay que dignificar el sector con un convenio colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio que mejore sus salarios y sus condiciones de trabajo", lo que pasa por incrementar el presupuesto: "Tenemos ahora la oportunidad de poder aplicar en Castilla y León el aumento, el incremento del presupuesto estatal en materia de dependencia que se ha aprobado hace unos meses".

Al respecto, también ha ahondado en la realidad de los cuidados a personas dependientes por parte de familiares, un modelo que "no asegura la calidad" y en el que, ha advertido, predomina el perfil de mujeres cuidadoras.

Para la atención a personas mayores, Fernández también ha defendido "que no se privatice" y se priorice un "mayor presupuesto" para la Sanidad Pública, así como una mejora de las prestaciones de los servicios en esta materia, con incidencia en la Atención Primaria.

Igualmente, ha reivindicado el Sistema Público de Pensiones frente a declaraciones y medidas en la actual campaña electoral contra este. "Los partidos de ultraderecha y de la derecha más extrema, están cuestionando el Sistema Público de Pensiones. CCOO no va a permitir en ningún momento la privatización de un sistema que viene funcionando durante muchísimos años en nuestro país", ha apostillado, para aseverar que este es "solidario y garantista".

En este sentido, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO nacional ha avisado de que la defensa de este sistema no solo debe depender de los actuales pensionistas, pues es un "tema fundamental de toda la población trabajadora", incluidos los jóvenes que ahora cotizan.

Sepúlveda ha alertado de que en los países en los que se han privatizado, "se han hundido", y ha cuestionado la capacidad de entidades bancarias para gestionar las pensiones, las cuales en la actualidad llegan a más de 10,5 millones de personas en España en el caso de las contributivas.

Por otro lado, ha defendido el Sistema de Dependencia y ha compartido las reivindicaciones realizadas por Fernández de los Muros, si bien ha incidido en la necesidad de que haya "transparencia" por parte de las comunidades autónomas en la información sobre el copago realizado por familiares o la necesidad de elevar la inversión en el sistema sanitario público hasta un 7,5 por ciento del PIB en el conjunto del Estado.

DATOS DEL OBSERVATORIO EN CYL

Estas peticiones responden a las conclusiones obtenidas por el sindicatos en relación con los resultados del 'Observatorio Social de las Personas Mayores', que ha expuesto la secretaria general de la Federación de Pensionistas en la Comunidad.

En Castilla y León es una de las comunidades autónomas con las pensiones más bajas de España, ha dicho sobre la Comunidad, donde hay 641.931 pensiones contributivas, con una media de 1.378 euros, y 14.360 no contributivas de jubilación, con un valor de 627,80 euros.

En cuanto a dependencia, hay 126.723 personas con ayuda efectiva, de las que 41.671 tienen prestación económica de cuidados familiares, lo que supone el 32,88 por ciento. En este sentido, ha defendido que los cuidados familiares sean "proporcionados por cuidadores profesionales", para que las mujeres, que asumen en su mayoría esta tarea, "se puedan incorporar al mercado de trabajo".

Igualmente, ha advertido de que hay un porcentaje "importante" de peticiones pendientes de resolución, con 26.918 con un tiempo medio de resolución de 120 días.

También ha señalado al perfil de la persona cuidado por edades, un contexto en el que sobresale el 51,64 por ciento de cuidadores entre 50 y 66 años, seguido del 22,52 por ciento entre 16 a 49 años, el 19,95 entre 67 y 79, el 5,47 entre 80 y 89 y, finalmente, el 0,42 de más de 90 años, unos datos que visibilizan que personas mayores cuidan a otros mayores.

Por otro lado, ha reclamado residencias públicas "dignas" y ha lamentado que estos centros en la Comunidad "son muy caros" para la pensión media que hay, de manera que las familias tienen que "aportar un doble copago".

"Solicitamos desde aquí que haya más plazas públicas y un aumento de las plazas sociosanitarias para personas vulnerables, que ahora están en el 5 por ciento", ha apostillado, para reclamar también menores ratios y referirse, asimismo, a las listas de espera de sanidad y demandar en este sistema la presencia de geriatras.