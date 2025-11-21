CCOO pide más medidas y explicaciones al Ayuntamiento de Valladolid sobre las irregularidades en el proceso de Policía

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha pedido al Ayuntamiento que se tomen más medidas y se den más explicaciones sobre las irregularidades detectadas en el proceso de oposición de la Policía Municipal de Valladolid, en el que el examen contó con un supuesto práctico que coincidía literalmente con un ejercicio de una academia privada.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha valorado que el Ayuntamiento haya adoptado las primeras medidas tras detectarse irregularidades, especialmente la anulación del examen, "una decisión necesaria aunque perjudicial para los opositores, que deberán repetir la prueba".

Aun así, considera que estas actuaciones son "insuficientes para restablecer la confianza" en el proceso y en el tribunal calificador y ve "imprescindible" aclarar "cómo y por qué" se ha producido esta situación.

"Está en juego no solo la transparencia del proceso concreto, en el que las personas aspirantes se juegan un puesto de trabajo tras meses de preparación, sino la credibilidad de los procesos selectivos municipales", ha apuntado.

CCOO ha recordado además que no existe precedente en el Ayuntamiento de Valladolid de la repetición de un examen de estas características, un hecho que "evidencia la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de adoptar medidas más profundas y contundentes".

POSIBLES SUSTITUCIONES

El sindicato ha instado al Ayuntamiento a valorar la sustitución del tribunal calificador. "Si, como se ha indicado desde Policía, ya se conoce la identidad del vocal o vocales responsables de la parte del examen afectada, su continuidad en el Tribunal resulta injustificable", ha apuntado.

Además, el sindicato ha exigido investigar si otras fases del proceso podrían estar afectadas por la intervención de dicho vocal, una preocupación trasladada por algunos aspirantes. Asimismo, CCOO considera "imprescindible" abrir un proceso de análisis sobre las posibles responsabilidades y esclarecer si ha existido algún tipo de vinculación entre el miembro del Tribunal señalado y la academia vinculada al supuesto práctico filtrado.

"La transparencia exige depurar responsabilidades y evitar cualquier sombra de duda en los procesos selectivos", ha añadido Comisiones, que ha recordado que esta irregularidad se suma a otra denuncia previa presentada el 23 de octubre, cuando el sindicato recusó a un miembro del Tribunal por una posible causa de abstención al figurar su hija entre las aspirantes.

Aunque el Ayuntamiento aprobó un Decreto señalando su renuncia, esta no se vio reflejada ni en la composición oficial del Tribunal del 1 de octubre ni en el anuncio publicado en el BOP del 7 de octubre. Por ello, el sindicato ha solicitado al Ayuntamiento las actas y el documento de renuncia para aclarar esta contradicción, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

El sindicato ha insistido en que garantizar "la transparencia y la limpieza de este y todos los procesos selectivos municipales exige respuestas claras, contundentes y documentadas, lejos de cualquier opacidad que pueda minar la confianza de la ciudadanía y de los y las aspirantes".