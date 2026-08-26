CCOO rechaza que Pollán ponga el foco en los migrantes internos del Zambrana y no en las ratios y condiciones laborales

Archivo - Entrada principal del Centro de Menores Zambrana, en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha rechazado las declaraciones del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, al considerar que señala a los internos del centro de menores Zambrana como un problema y lo relaciona con menores migrantes en lugar de poner el foco en las ratios y condiciones laborales de los trabajadores.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que no comparte las declaraciones de Pollán, que este martes visitó el centro de menores, porque consideran que pone el foco del problema en los menores internados en el centro y no en la gestión del centro que desde el ente público se está haciendo.

El sindicato ha recordado que el Zambrana es un centro para la ejecución de medidas privativas de libertad acordadas por los jueces de menores como consecuencia de la comisión de algún hecho delictivo, algo que es así desde 1980, y desde el área de reforma se lleva trabajando con esta tipología de menores para tratar de lograr la reinserción social y educativa de estas personas.

CCOO considera "inaceptable" que las autoridades centren el debate público en discursos que "estigmatizan" a determinados colectivos de menores o vinculan el incremento de la ocupación a factores de origen o procedencia.

Para la organización sindical, este tipo de relatos únicamente persigue distraer a la opinión pública de la "verdadera crisis" que atraviesa el Centro Zambrana que, a su juicio, pasa por la falta de recursos, el agotamiento del personal y la dejación de funciones por parte de la Administración responsable en la supervisión del cumplimiento del pliego y de las condiciones laborales por parte de la empresa adjudicataria del servicio.

MÁS PERSONAL

CCOO ha solicitado un refuerzo de las plantillas que haga que el número de personas en las unidades del centro se mantenga en unas condiciones que permitan llevar a cabo las distintas tareas de forma "segura y eficaz" y se evite así correr más riesgos de los que ya de por si tienen el puesto de trabajo y que la Junta de Castilla y León, junto con la empresa adjudicataria, vele por la salud y la seguridad de los trabajadores.

Del mismo modo, para tratar de poner fin al constante "goteo" de pérdida de profesionales que se viene produciendo en el centro en los últimos tiempos, CCOO ve necesario establecer un régimen de turnos de trabajo que permita descansar del mismo asegurando así no sólo la salud física, sino también la mental de las personas trabajadoras de Zambrana.

El sindicato ha señalado que ha solicitado una reunión con el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León para trasladar directamente estas cuestiones.

Finalmente, CCOO ha recalcado que el centro de Zambrana no necesita "titulares sobre el origen de los menores ni debates que alimenten la estigmatización" y quitan del foco del problema a la Junta y a Adis Meridianos y ha exigido plantillas dimensionadas, que la empresa cubra de forma "eficiente" las bajas que se produzcan velando por la salud y las condiciones laborales de las personas trabajadores y que la Junta ejerza su labor de tutela y control sobre un centro que es de titularidad pública.