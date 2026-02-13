CCOO reclama que el abono de los sábados se haga efectivo ya a todas las categorías profesionales del Sacyl

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León ha reclamado la publicación inmediata del decreto que regula el abono de los sábados, para todas las categorías profesionales que aún no los han cobrado y convoca a los profesionales a una concentración en las puertas de los centros de trabajo el día 20 de febrero.

La organización sindical ha recordado que durante años ha criticado una situación de desigualdad retributiva sostenida en el tiempo y atribuida a la falta de voluntad negociadora de la Administración.

Asimismo, ha remracado que fueron los únicos en presentar recurso, contra la falta de negociación de las materias del decreto inicial, que limitaba este complemento únicamente a dos categorías profesionales y de forma claramente desigual.

A partir de ahí, según ha explicado CCOO a través de un comunicado recogido por Europa Press, se inició una larga lucha sindical basada en la movilización, la presión constante.

Además, el sindicato ha remarcado que la sentencia ganada por esta organización, la "acción incansable" y la presión ejercida por las trabajadoras y los trabajadores se ha logrado el acuerdo que reconoce el abono de los sábados para todas las categorías que los realizan y el carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

Sin embargo, el sindicato ha lamentado que pese a lo pactado en la Mesa Sectorial celebrada el 10 de octubre de 2025 y de que el decreto se encuentra en fase de tramitación urgente, "los retrasos administrativos impiden que este derecho se materialice en tiempo y forma".

Esta situación, aseguran, "genera incertidumbre y malestar entre los y las profesionales afectadas", razón por la que ha pedido que se agilicen de manera inmediata los trámites administrativos y se publique sin más demoras la modificación del decreto, para garantizar de esta forma que el abono de los sábados se refleje de forma efectiva en las nóminas.