CCOO reclama la constitución "inmediata" de la mesa negociadora del convenio de Comercio de Valladolid

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reclamado la constitución "inmediata" de la mesa negociadora del convenio de Comercio de Valladolid, caducado desde el 31 de diciembre de 2025, con el fin de dar respuesta a las principales demandas de los trabajadores del sector.

El sindicato, ante la próxima negociación del convenio provincial, ha impulsado una encuesta anónima entre las plantillas del sector, cuyos resultados reflejan un "mandato claro" a las organizaciones sindicales para "defender los derechos conquistados, recuperar poder adquisitivo, mejorar la organización del tiempo de trabajo y avanzar en conciliación".

CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, ha subrayado que las personas trabajadoras del comercio "no reclaman privilegios, sino condiciones laborales justas, acordes a la estabilidad y el compromiso que sostienen día a día en el sector".

Para la organización, el foco de la negociación debe centrarse en mejoras salariales que permitan recuperar poder adquisitivo, la reducción y control efectivo de las jornadas y una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal, "prioridades que coinciden plenamente con las reivindicaciones trasladadas por las plantillas del comercio en la provincia".

Comisiones ha explicado que la conciliación es uno de los principales problemas estructurales del sector, dado que los horarios partidos, los cambios constantes de turnos y la escasa previsión horaria "dificultan gravemente" la organización de la vida personal y familiar de los trabajadores. "El problema no es solo cuántas horas se trabajan, sino cómo y cuándo se trabajan", ha explicado la organización.

A pesar de la caducidad del convenio, CCOO ha asegurado que no ha dejado de trabajar y, como novedad, ha presentado la propuesta de crear un nuevo permiso retribuido de un día por fallecimiento de mascota doméstica, siempre que esté legalmente registrada o la propuesta de reducción de jornada, sin pérdida salarial, para las personas mayores de 55 años. Asimismo, ha afirmado que seguirá defendiendo la reducción de la apertura en domingos y festivos, "una reivindicación histórica del sector y clave para avanzar en conciliación".

Comisiones ha hecho un llamamiento a las organizaciones sindicales y empresariales para "desbloquear" la situación y asumir su responsabilidad en la constitución inmediata de la mesa negociadora con el objetivo de alcanzar un convenio que mejore las condiciones laborales de los miles de empleados en el sector en la provincia.