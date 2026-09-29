CCOO reúne a sus delegados para fijar las demandas del convenio de Medianas Superficies en CyL. - CCOO CYL

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de CCOO de Castilla y León ha convocado una asamblea de representantes sindicales de las plantillas de Medianas Superficies de Alimentación con el objetivo de diseñar la plataforma reivindicativa para el próximo convenio colectivo, el cual afecta a más de 7.200 personas trabajadoras en la Comunidad.

La iniciativa se ha enmarcado dentro de la campaña 'Ahora te toca hablar a ti', orientada a recoger las necesidades directas de los centros de trabajo de empresas como Gadis, Lupa, Froiz o Alimerka, ante la caducidad del marco laboral vigente el próximo 31 de diciembre de 2026.

La organización sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha subrayado que este ámbito laboral destaca por su elevada feminización, dado que las mujeres representan el 80% de las plantillas. La regulación afecta a las empresas de distribución alimentaria con establecimientos de venta directa al público cuya superficie de venta se encuentre comprendida entre los 120 y los 2.499 metros cuadrados.

Entre los ejes principales elaborados en la plataforma reivindicativa para la negociación del nuevo marco normativo, el sindicato ha primado la reducción de la jornada y los aspectos salariales. En este último apartado, Comisiones Obreras ha advertido de que las plantillas han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 11% durante la vigencia del acuerdo anterior, tomando en cuenta la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) actual.

Asimismo, las propuestas sindicales redactadas abarcan materias relativas a la conciliación y la corresponsabilidad, la ordenación de horarios y descansos, la estabilidad en el empleo y la contratación. De igual modo, se ha considerado prioritario atender a la salud laboral para atajar los problemas derivados de la sobrecarga de trabajo, además de avanzar en materia de igualdad, dimensionamiento de plantillas, digitalización y nuevos modelos de organización.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO de Castilla y León, Javier Cuevas, ha señalado que el futuro convenio debe dar respuesta a la realidad de los trabajadores y evitar limitarse a una mera actualización de las condiciones vigentes.

Por este motivo, la central sindical ha remarcado la importancia de conceder el protagonismo a las plantillas a través de sus representantes en el proceso de negociación.