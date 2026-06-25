CCOO señala las carencias del operativo en León, con 18 focos activos y cuatro en nivel 1

LEÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha incidido en sus críticas al operativo de extinción de incendios, sin medios humanos y materiales, cuya gestión continúa "sin dar respuesta a las necesidades reales del servicio" y que se han evidenciado en León, donde hay activos 18 focos, cuatro ellos declarados en nivel 1.

"En estos momentos permanecen activos en la provincia de León un total de 18 incendios forestales, cuatro de ellos declarados en nivel 1, mientras el operativo continúa sin disponer de los medios humanos y materiales necesarios para afrontar una situación de esta magnitud con garantías", detalla el sindicato a través de un comunicado.

El sindciato considera que esta situación es "consecuencia directa de la inacción de la Junta", que, a su juicio, sigue sin establecer un operativo de incendios "suficientemente dimensionado, 100% público y con condiciones dignas, para responder a los riesgos que cada año afronta la comunidad autónoma y muy especialmente la provincia de León".

"El caos organizativo sigue siendo una constante. En la provincia de León existen dotaciones incompletas, falta de personal suficiente y carencias en la formación de parte de los efectivos que integran el operativo. Todo ello repercute negativamente en la capacidad de respuesta ante las emergencias y aumenta los riesgos tanto para la población como para los propios trabajadores y trabajadoras que participan en las labores de extinción", añade la información.

Además, CCOO señala que la "escasez de recursos" obliga a movilizar medios procedentes de otras provincias como Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila, a las que, en su opinión, deja "mermada la capacidad operativa" del conjunto de Castilla y León y evidenciando "la falta de planificación estructural del dispositivo".

CCOO ha exigido a la Junta abandonar la "política de improvisación" y acometer "de manera urgente" las inversiones para garantizar un operativo "profesional, estable, adecuadamente dimensionado y 100% público, con personal suficiente, formación especializada y medios materiales acordes a la realidad de los incendios forestales que afectan cada verano a nuestra comunidad".

"La protección del patrimonio natural, de la población y de las personas que trabajan en la prevención y extinción de incendios no puede seguir dependiendo de un sistema precario e insuficiente. Es el momento de actuar con responsabilidad y dotar al operativo de los recursos que necesita", finalizan.