CCOO y UGT convocan huelga el 4 de noviembre por el "desprecio" de la Junta al docente: "Nos sobran las razones"

Marina Gómez (i), José Antonio Alegre, José Antonio Sánche y Tomás Pérez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han convocado una jornada de huelga en Educación no universitaria el próximo 4 de noviembre ante el "desprecio" con el que la Junta trata a los docentes. "Nos sobran las razones", han advertido ambas organizaciones cansadas de que la Administración autonómica "se esconda por las esquinas" a la hora de solucionar problemas y que sus negociaciones sean "nada más que un trampantojo".

Representantes de ambos sindicatos, han coincidido, en rueda de prensa, en que es "el momento" para que el profesorado de Castilla y León "dé respuesta" para que la situación en la que desarrolla su labor "cambie sustancialmente", algo que, a su juicio, solo podrá conseguirse "desde la movilización y el conflicto".

"Es el momento de ser valiente", ha apelado el responsable de Enseñanza de UGT, José Antonio Sánchez, que ha rechazado el "desprecio" con el que la Consejería de María Pardo trata a los docentes.

Desde esta organización, Tomás Pérez de Urueña ha reclamado a la Junta una negociación "activa y real, que no se alargue en el tiempo, con un presupuesto encima de la mesa, para no finalizar en un trampantojo" si quiere evitar esta movilización. "Tienen tiempo hasta el 4 de noviembre. Primero convocamos un día, luego el tiempo dirá", ha añadido para reprochar a la administración que se esconda "tras el Gobierno central" y que haya que buscarla "por las esquinas".

Por su parte, José Antonio Alegre ha insistido en que "sobran las razones" para este llamamiento a la huelga. Así, ha recordado que el 22 de septiembre de 2025 se firmó un acuerdo en el que "materias esenciales" no se han cumplido.

"Es más, ni siquiera se han abordado", ha continuado, para detallar que cuestiones como la reducción de la carga burocrática, la dotación de recursos administrativos en los centros, la revisión de permisos y licencias del profesorado que recogía el documento no se han llevado a cabo. "En esta situación, la respuesta no puede ser otra que la movilización y la huelga", ha zanjado.

El representante de CCOO ha animado a dar una "respuesta contundente" que permita "ganar una mejora efectiva de las condiciones laborales en el profesorado" para rechazar las palabras de la consejera María Pardo que aseguraba que los docentes de Castilla y León eran unos "privilegiados". "Tenemos el complemento autonómico congelado desde 2006", le ha recordado José Antonio Alegre.

Por último, Marina Gómez, también de CCOO, ha puesto como ejemplo la movilización de docentes en "otras autonomías" como Valencia. "Nos han enseñado el camino. Tenemos que hacer algo, tratar de que con nuevos métodos y nuevas formas de lucha como esta huelga podamos estar en el lugar que le corresponde a los docentes de esta comunidad que se lo trabajan y se lo pelean cada día", ha finalizado.

RESTO DE SINDICATOS

CCOO y UGT son dos de las organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Educación. Sin embargo, desde ambos sindicatos descartan que el resto --CSIF, ANPE y Stecyl-i-- vayan a secundar esta convocatoria.

"Lo ideal sería que todos compartiésemos esas necesidades, pero se ve que hay algunas organizaciones sindicales para las que el último acuerdo les pareció suficiente. Resultaría, cuando menos, extraño que después de firmar estuviesen en contra de lo firmado", ha argumentado José Antonio Sánchez.