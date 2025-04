CCOO y UGT respetan a IU pero creen que "una crisis de gobierno generaría una inestabilidad que no necesita España"

VILLLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Los responsables de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han mostrado su respeto por las palabras del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, pero advierten de que una "crisis" de Gobierno que termine con la legislatura "abriría una situación de inestabilidad política que es lo que menos necesita España".

Así se han pronunciado, en declaraciones a los medios, durante su visita a la campa de Villalar de los Comuneros (Valladolid) donde se celebran los actos por el Día de Castilla y León y donde han analizado las palabras también en esta localidad de Maíllo en las que acusaba a Pedro Sánchez de abrir una "crisis" en el seno del Gobierno de coalición por su decisión "unilateral" de aumentar el gasto militar.

Sordo ha insistido en que España "necesita liderar una posición fuerte" en el marco de la Unión Europea y advierte de que las decisiones políticas no pueden derivar "en una guerra armamentística, en una carrera armamentística". "Europa tiene que reforzar sus capacidades propias y esto requiere también contraponerse a las pretensiones neonacionalistas de la extrema derecha europea", ha argumentado.

Por su parte, Pepe Álvarez también ha mostrado "respeto" a las declaraciones del líder de IU pero ha pedido ser "conscientes" de que el Gobierno "responde a muchas de las necesidades que tienen los ciudadanos" del país.

"Nunca en tan poco tiempo se había cambiado tanto y en ese sentido Izquierda Unida, sumar el Partido Comunista de España, Podemos, han tenido un peso muy importante. Me parece que cortarlo de esta manera no sería muy razonable, pero en todo caso esa no es una cuestión que compita a la UGT, es una cuestión que compita a los partidos que forman la coalición de gobierno", ha añadido.

