CCOO urge a la Junta a negociar un Plan de Empleo para 2026 tras el aumento de la tasa del paro, que llega al 8,36%

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo, Migraciones y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO en Castilla y León, Javier Moreno, ha urgido este martes a la Junta a negociar un Plan de Empleo para 2026 que de respuesta a las necesidades reales del mercado laboral y mejore las condiciones de trabajo en la Comunidad.

El sindicalista ha basado esta exigencia en el ligero repunte de la tasa del paro en Castilla y León, que ha llegado 8,36 por ciento, cuando el año pasado cerró al 8,22 por ciento, tras lo que ha cargado contra las "nefastas" políticas del Gobierno autonómico.

CCOO ha destacado que Castilla y León ha cerrado el año con un balance positivo en términos de empleo, ya que se han generado 11.200 nuevos puestos de trabajo hasta alcanzar los 1.052.700 ocupados, pero ha incidido en que el desempleo ha aumentado en 2.600 personas hasta los 96.100 desempleados que han elevado la tasa de paro hasta el 8,36 por ciento.

El sindicato ha reclamado que los salarios deben incrementarse "lo suficiente" para recuperar el poder adquisitivo perdido a lo largo de las distintas crisis y ha pedido que el Salario Mínimo Interprofesional que se fije para 2026 debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y situarse, al menos, en el 60 por ciento del salario medio neto del país, como recomienda la Carta Social Europea.

"El objetivo tiene que ser no perpetuar una clase social de personas trabajadoras pobres", ha señalado y ha insistido en la necesidad de que el crecimiento del empleo vaya acompañado de "salarios dignos y estabilidad laboral".

CCOO ha criticado por otro lado el "abuso excesivo" de algunas empresas de la contratación temporal y de las jornadas parciales no deseadas, "una práctica que ha precarizado el empleo y ha limitado las oportunidades de desarrollo profesional de miles de personas trabajadoras en Castilla y León".

Por último, la organización sindical ha explicado que las dificultades que manifiestan algunas empresas para encontrar mano de obra responden "en muchos casos" a la precariedad de las condiciones ofertadas y a la falta de una apuesta real por la formación.

Moreno ha defendido en este sentido que si se quiere mantener y atraer talento a Castilla y León las empresas tienen que ofrecer empleos "estables, bien remunerados, que cumplan la normativa laboral y que permitan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal".