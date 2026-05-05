CCOO valora los datos pero alerta de la estacionalidad y precariedad en el empleo

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha valorado los datos del paro en abril, si bien ha alertado de la "estacionalidad y la precariedad" del empleo.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la dirigente sindical ha celebrado la reducción del cinco por ciento en la tasa interanual, para incidir en que, una vez analizadas las cifras, observa una "gran estacionalidad en el empleo". "Hay un aumento del empleo en el sector servicios, sobre todo en hostelería, que es muy estacional y que además es muy precario", ha argumentado.

En este contexto, ha reivindicado empleo "de calidad" y acabar con la "precariedad", que afecta "sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y a las personas inmigrantes". "Y, por supuesto, que haya un reparto de riqueza en el aumento de salarios, más que necesario hoy en día con el aumento de los precios de la vida y de la propia vivienda, pero también que se emplee esos beneficios empresariales en generar un empleo de calidad en Castilla y León", ha finalizado.