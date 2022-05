CCOO valora unos datos que reflejan "un dinamismo inferior al conjunto del Estado"

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO considera que los datos del paro ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social son "buenos" y "un dinamismo inferior" al conjunto del Estado.

"Las circunstancias que han provocado el gran aumento de la inflación no han cambiado y la merma del poder adquisitivo es el factor que genera las sombras en esta situación", explica el sindicato a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno que "extienda la protección" a empresas y trabajadores que ha mantenido durante la crisis sanitaria hasta que la situación inflacionista "se modere" y que active sistemas de protección temporal para las rentas más bajas, "que van a verse en dificultades para asumir sus gastos habituales".

No obstante, apuntan que no es sólo el Gobierno quien tiene que actuar, ya que, a su juicio, los responsables de las empresas tienen que comprender que no pueden ser, "otra vez", los trabajadores los "paganos" de esta situación. "Hay que repartir las cargas entre todos, y cada uno asumir su parte de reducción de beneficios para que no repercutan los incrementos de costes en los sueldos y los precios, como es habitual", ha apuntado.