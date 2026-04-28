CCOO ve "preocupante" el aumento del paro y la destrucción de empleo respecto a 2025 frente al dato nacional

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo, Migraciones y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras en Castilla y León, Javier Moreno, ha considerado "preocupante" el aumento del paro y la destrucción de empleo registrados en la Comunidad Autónoma en términos interanuales ya que demuestran que "son peores" que en España "donde se sigue generando empleo y disminuyendo la tasa de personas desempleadas".

En este sentido y a las puertas de conformar un nuevo Gobierno autonómico, el sindicalista ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que no se suba al carro del "discurso del odio y xenófobo del partido de ultraderecha" que derive en que las personas migrantes no apuesten por la Comunidad Autónoma para desarrollar su proyecto de vida.

Javier Moreno ha advertido además de que ese alegato está en contradicción con el apoyo de la patronal al proceso extraordinario de regularización ante la necesidad de cubrir vacantes en el mercado de trabajo.

Asimismo, ha pedido una apuesta por atraer nuevas inversiones a Castilla y León que se traduzcan en la generación de riqueza y puestos de trabajo.

Por otro lado ha recordado que en Castilla y León hay 103 convenios colectivos de sector sin negociar que afectan a 190.000 personas trabajadoras mientras que los salarios son un 10 por ciento menos que a nivel estatal.

El sindicalista ha mandado un mensaje a la patronal de Castilla y León para que la negociación colectiva sea una prioridad. "Necesitamos un nuevo impulso del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que permita seguir elevando los salarios, reducir la jornada laboral y distribuir de manera justa los incrementos de márgenes y beneficios obtenidos por la inmensa mayoría de las empresas", ha señalado Moreno.

Moreno ha defendido que los avances logrados los últimos años demuestran que "otra política laboral y económica es posible" y ha recordado que el Diálogo Social ha permitido mejorar el empleo, reducir la temporalidad y aumentar salarios, "pero no es suficiente" puesto que en Castilla y León hay muchas personas a las que su situación económica "no les permite cubrir sus necesidades básicas".