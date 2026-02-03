El Cea y el Órbigo, en alerta roja por crecidas en la provincia de León, además del Huebra en Salamanca

Archivo - Crecida de uno de los ríos en la provincia de León. - 112 - Archivo

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ríos Cea y Órbigo, en las estaciones de aforo, respectivamente, de Sahagún y Cebrones del Río (León), han entrado en situación de alerta roja (nivel rojo de avisos hidrológicos) la pasada noche, y se suman al Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), que lleva en esta situación desde hace una semana.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHD, recogidos por Europa Press en torno a las 10.00 horas de este martes, la cuenca suma 22 avisos por avenidas.

Durante la noche mejoró la situación en el río Bernesga, también en la provincia de León, pues a última hora del lunes se encontraba en nivel rojo en Villaverde de Arcayos y en la mañana de este martes no supera el aviso amarillo en ninguna de sus estaciones.

Por el contrario, en esa misma provincia leonesa han entrado en nivel rojo los ríos Cea, a su paso por Sahagún, con un caudal de 68 metros cúbicos por segundo (m3/s) y tendencia ascendente; y Órbigo en Cebrones del Río, con 274 m3/s y tendencia estable.

Estos dos ríos presentan avisos en otros puntos. Así, el Cea tiene una estación en aviso naranja (riesgo importante) a su paso por Valderas, y amarillo (vigilancia/niveles elevados) en Villaverde de Arcayos.

El Órbigo, por su parte, está en aviso naranja en dos estaciones de la provincia de Zamora como Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa. Además, este río está en nivel amarillo en Santa Marina del Rey (León).

El Huebra continúa en alerta roja a su paso por Puente Resbala, en Salamanca, con un nivel de 7,44 metros y tendencia descendente.

También hay aviso naranja en el río Esla en Benamaniel y en el Támega en Rabal (Ourense), una estación que este lunes se encontraba en alerta roja.

Además, otra quincena de ríos en la cuenca del Duero se encuentra en situación de vigilancia (nivel amarillo), incluido el río principal de la misma, a su paso por Saucelle. También lo están el Bernesga y el Esla y en la provincia de León; el Carrión, el Pisuerga y el Valdavia en Palencia; el Eresma en Segovia; el Eria y el Tera en Zamora y el Támega en Ourense.