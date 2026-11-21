Premiados en el concurso impulsado por la Diputación. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista barcelonesa Cecilia Morales González ha recibido el primer premio de la X Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte, mientras que el segundo galardón ha recaído en el salmantino Antonio Navarro Fernández y el tercero en el creador florentino Marco Poma.

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, ha entregado este sábado los galardones de esta convocatoria que alcanza su décima edición y que reconoce la calidad artística y técnica de las obras presentadas, según ha informado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, .

En esta edición participan 46 artistas de cuatro países: España, con 36 obras; Italia, con seis; Polonia, con tres, y Chile, con una.

Las piezas seleccionadas pueden contemplarse en la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel, sede de la institución provincial, hasta este domingo, 22 de noviembre, en horario de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas.

La Diputación ha señalado que alcanzar la décima edición representa un "hito" en la trayectoria de esta iniciativa y permite destacar una disciplina artística "de larga tradición", al tiempo que la presencia de creadores de distintos países "favorece el intercambio cultural y acerca al público la diversidad de lenguajes de la creación contemporánea".

Asimismo, la institución ha reafirmado su compromiso "con la promoción de la cultura, el apoyo a las artes plásticas y la difusión del trabajo de los creadores", y ha subrayado que la continuidad del certamen "mantiene vivo" el interés por las técnicas tradicionales del grabado y muestra su evolución en el arte actual.

La Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte nació en el contexto del Grupo Aguafuerte, constituido en el año 2000 por artistas vallisoletanos que crearon un taller común para difundir esta disciplina, y contó desde sus inicios con la colaboración de la Diputación de Valladolid, que a partir de su sexta edición asumió íntegramente su organización.