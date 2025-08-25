El Cecopi de León ve con optimismo la jornada y confía en que la situación mejorará a lo largo del día

Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cooperación Intregado (Cecopi) de León ha expresado este lunes su optimismo respecto de la evolución de la lucha contra los incendios en la provincia, donde permanecen cuatro en un índice de gravedad 2, y confía en poder dejar consolidadas la distintas zonas afectadas a lo largo de la jornada de este lunes, donde aún se encuentran desalojadas 717 personas de un total de doce localidades.

Las buenas perspectivas trasladadas desde el Cecopi tienen como referencia la rebaja en el número de fuegos de gravedad 2, después de que el domingo se iniciara con un total de siete fuegos de estas características que incluso ya por la tarde, con la incorporación de otros dos, como el de Molinaseca, se elevó a un total de nueve incendios, y en la actualidad la lista la conforman cuatro, los de Fasgar/Colinas del Campo de Martín Moro, La Baña, Molinaseca y Garaño.

"La valoración es positiva pero hay que seguir trabajando porque los fuegos que han bajado de intensidad siguen requiriendo del trabajo de los efectivos", han apuntado las mismas fuentes, que en el caso del fuego en Fasgar/Colinas informan de que persisten dos frentes activos, uno de ellos hacia el segundo de ambos municipios y otro en dirección hacia Vegapujín y Tremor.

En ambos frentes se trabaja con medios aéreos y terrestres. En el de Tremor, "el que puede preocupar más por terreno, espacio y evolución", se trabaja para favorecer que pueda llegar a una escombrera con el fin de atajar el fuego de forma directa.

Con respecto al que afecta a La Baña, la zona se encuentra "asegurada" y la evolución ha sido calificada de "positiva". Si bien el sábado se reprodujo, durante el domingo y la noche se "ha mantenido estable", lo que ha permitido realizar una "desescalada" de efectivos, aunque todavía se mantiene un despliegue intenso, con medios aéreos y terrestres, ya que a media tarde se reprodujo el borde del fuego y volvió hacia el núcleo urbano de La Baña. Se trabaja sobre el río de Faeda y la zona sur del incendio con el objetivo de que no avance hacia las localidades de Losada y Losadilla.

Además, en cuanto al avance por la zona de Silván y el puerto de Fuente da Cova, fuentes del Cecopi apuntan que la zona se encuentra asegurada.

Otro de los sustos de la jornada del domingo se produjo por la tarde con el de Molinaseca y Garaño. En el primero de los casos, la concentración de medios aéreos y terrestres permitió detener este fuego en unas cinco horas. En la actualidad, se encuentra "detenido y sin llama", con lo que las mismas fuentes confían en que, tras repasar la zona con maquinaria, puedan volver a sus casas las personas ayer desalojadas en Molinaseca y Lombillo de los Barrios.

Con respecto al de Garaño, uno de los cuatro fuegos que siguen en IGR 2 Garaño, desde el Cecopi se contabilizan varios frentes activos, uno de ellos en el flanco izquierdo, desde dicha localidad hasta Portilla de Lunada, "de unos tres o cuatro kilómetros", en el que se trabaja con medios aéreos y terrestres, y otro en el flanco derecho, el que afecta a Viñayo y Piedrasecha, donde el sector se halla "asegurado".

"En definitiva, la situación mejora y se está avanzando", sostienen las mismas fuentes, que añaden que en la actualidad permanecen cortadas siete carreteras secundarias de acceso a las localidades donde se han producido los desalojos de población.

Desde el Cecopi se ha aprovechado para hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar que la incorporación a los trabajos de extinción de personas voluntarias pueda poner en peligro el desarrollo de los trabajos de extinción, fundamentalmente a la hora de efectuar los contrafuegos técnicos, y la propia vida de esas personas, como ha ocurrido en la zona de Garaño.