Cecopi de Segovia propone ocho puntos en la provincia para la observación segura del eclipse del 12 de agosto

Reunión del Cecopi de Segovia. - JCYL

SEGOVIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido en la provincia desde el pasado 28 de abril para preparar las eventualidades que pueda causar la contemplación del eclipse solar del 12 de agosto ha redactado una lista de ocho puntos de observación segura, situados en otros tantos municipios del territorio provincial.

El Cecopi de Segovia, como los del resto de provincias de Castilla y León, se activó al darse en la Comunidad la 'situación 2' del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PlanCAL), con motivo del eclipse solar previsto para el 12 de agosto.

Así, se ha acordado por unanimidad los ocho puntos de observación segura del fenómeno astronómico y se proponen en los términos municipales de Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Riaza, Segovia y Turégano, y han sido elegidos por reunir condiciones "favorables tanto para el disfrute del fenómeno como para garantizar la seguridad de los asistentes".

La propuesta aprobada en el seno del Cecopi segoviano se traslada ahora a la Agencia de Protección Civil de Castilla y León para que sea sometida al órgano regional competente, que deberá otorgar el visto bueno definitivo junto a los enclaves que propongan el resto de provincias de la Comunidad.

La viabilidad de cada una de las ocho localizaciones ha sido respaldada por los informes de las entidades representadas en el Cecopi, en el marco de sus respectivas competencias.

En el proceso de selección de los enclaves han intervenido la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, la Sección de Incendios del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, la Sección de Protección Civil de la Delegación, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, el Servicio Territorial de Sanidad, la Gerencia de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de Tráfico, la Demarcación de Carreteras del Estado, la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Una vez que los puntos de observación reciban la aprobación definitiva a nivel regional, los trabajos se centrarán en definir la dotación de recursos necesaria en cada enclave y las medidas organizativas que se adoptarán para reducir al mínimo las posibles incidencias.

La activación del PlanCAL en 'situación 2' responde a la previsión de que el eclipse del 12 de agosto sea un fenómeno visible en gran parte del territorio de Castilla y León, lo que generará un incremento significativo de la movilidad y una posible concentración masiva de personas en determinados puntos, con los riesgos asociados para la seguridad. La Junta busca con esta planificación anticipada garantizar una respuesta coordinada y eficaz, tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento, en el marco de una situación de emergencia de interés autonómico en fase preventiva.