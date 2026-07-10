'Celebrando a Marilyn' recorre la vida de la artista estadounidense a través de un centenar de piezas en Valladolid

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto al coleccionista Joseluís Rupérez. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones La Pasión en Valladolid acoge la exposición 'Celebrando a Marilyn' que se podrá disfrutar hasta el 27 de septiembre, por el centenario del nacimiento de la artista norteamericana, a través de una muestra que recorre la trayectoria de la actriz desde sus orígenes, cuando recibía el nombre anónimo de Norma Jean, hasta que se convirtió en un icono de la cultura pop.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este viernes junto al coleccionista Joseluís Rupérez la propuesta que explora la construcción de la famosa artista estadounidense y se completa en el Espacio Seminci donde se proyectarán algunos de sus éxitos.

Asimismo, la exposición reúne 125 piezas de la colección RawArty y en esta se encuentra una selección de fotografías, litografías y carteles de artistas como Andy Warhol, Salvador Dalí, Roy Lichtensein o Banksy.

"Es una mujer que trascendió la interpretación para convertirse en parte del imaginario colectivo", ha afirmado Carvajal en el acto de presentación de la exposición, que ha calificado como "excepcional" y ha añadido que el Consistorio quiere dar visibilidad a una mujer "muy comprometida cuya vida estuvo marcada por las contradicciones entre la persona y el personaje".

Por su parte, Rupérez ha destacado que fue la primera mujer en tener una productora y pasó por varias etapas vitales significativas ya representadas en el museo vallisoletano.

UNA MIRADA A SU VIDA

La muestra comienza con uno de sus momentos más recordados de su exposición pública, su visita a las tropas estadounidenses en Corea. A partir de este punto de partida, la muestra estructura en varias secciones: 'Todo sobre sus películas', una mirada a sus principales trabajos cinematográficos a través de sus carteles; 'La metamorfosis de Norma Jean', una selección de obras que ilustran la evolución de la joven modelo y acaba en el urban art en con la sección 'Deconstruyendo a Marilyn'.

Además, en la antigua capilla del museo se podrá contemplar también un mediometraje de distintos momentos de su carrera profesional a tarvés de entrevistas.

Sobre las secuencias, que ya se pueden visionar en al exposición, el coleccionista ha apuntado: "No la vamos a oír actuar. Aquí está ella hablando fuera, en una conferencia que empezó cuando se iba a casar o en la primera gran entrevista que le hacen a la tele".

En esta línea, Rupérez ha anunciado que los visitantes pueden descargarse una aplicación para acceder a una visita guiada de la muestra, disponible en inglés y en español. Además de una playlist donde hacer un recorrido musical por algunas de las canciones más importantes que ha interpretado la famosa.

'Calebrando a Marilyn' puede visitarse en la sala de exposiciones de La Pasión de martes a domingo y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas, con entrada gratuita.

Por otra parte, el ciclo de cine abrirá sus puertas para las proyecciones de Monroe desde este jueves, 9 de julio, con 'Los caballeros las prefieren rubias'(Howard Hawks, 1953) y continuará con 'Cómo casarse con un millonari'o (Jean Negulesco, 1953) el jueves 30 de julio, 'La tentación vive arriba' (Billy Wilder, 1955) el martes 15 de septiembre, 'Con faldas y a lo loco' el martes 22 de septiembre y 'Vidas rebeldes' (John Huston, 1961) el viernes 25 de septiembre, todas ellas se podrán ver en el Espacio Seminci, en la calle Leopoldo Cano.