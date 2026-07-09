Celtas Cortos actuará el 31 de agosto en las fiestas de San Antolín de Palencia con su gira 40 aniversario

Presentación del concierto de Celtas Cortos en las fiestas de San Antolín . - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo vallisoletano Celtas Cortos actuará el próximo 31 de agosto en el parque del Salón de Palencia, dentro del programa de fiestas de San Antolín. El concierto forma parte de la gira del 40 aniversario de la formación.

Durante la presentación del evento, el concejal de Identidad Cultural del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández, ha explicado cómo habían reservado la fecha del 31 de agosto para el concierto de la banda vallisoletana. "Creíamos que tenían que pasar por esta ciudad en su gira de 40 aniversario", ha justificado el edil, quien ha calificado a Celtas Cortos como una "banda mítica" con un lenguaje propio que les identifica "a los dos segundos de escuchar una de sus canciones".

Por su parte, Goyo Yeves, saxofonista del grupo y uno de sus miembros fundadores, ha destacado que el de Palencia será un concierto especial porque regresan a un "escenario mítico" dentro de su carrera, mientras que el mánager del grupo, Eduardo Pérez, ha aclarado que la gira estaba prácticamente cerrada, pero finalmente decidieron incorporar el concierto por tratarse de la capital palentina. "La gira estaba cerrada, ya no me dejaban coger más conciertos porque ya tenemos una edad. Al decirles que era Palencia, pues han querido venir", ha comentado.

Pérez ha afirmado también que la formación atraviesa por un momento especialmente bueno. "Todos los años han sido buenos, pero este es muy especial. Yo creo que estamos en el mejor año de nuestra carrera", ha asegurado.

También ha detallado que el espectáculo contará con elementos audiovisuales que acompañarán a una banda de diez músicos, una sección de vientos "brutal" y el regreso a la formación del flautista y también fundador, Carlos Soto.

Finalmente, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha destacado el papel de Celtas Cortos en la historia de la música española. "Representan esa identidad cultural de una comunidad que supieron exportar cuando todavía no existía Operación Triunfo", ha dicho.

"Para nosotros la identidad cultural también cabe en fiestas, tiene una relevancia importante y Celtas Cortos es parte de esa identidad cultural", ha concluido.