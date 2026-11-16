La célula desarticulada en Aldeamayor llegó de Albania para cometer una veintena de robos en CyL

Material incautado en la operación explotada la semana pasada en Aldemayor. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca, en el marco de la operación 'Corape 3.0' -palabra albanesa que significa 'calcetines'-, han desarticulado una célula criminal itinerante muy profesionalizada y especializada en robos con fuerza y a la detención de sus cuatro integrantes, todos ellos varones procedentes de Albania.

A los encartados se les considera presuntos autores de una veintena de delitos de robo con fuerza en interior de chalés, cometidos en distintas provincias de Castilla y León.

La investigación fue asumida por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Salamanca el pasado mes de julio y las pesquisas se iniciaron a raíz de dos robos perpetrados de forma consecutiva en viviendas unifamiliares de las localidades salmantinas de Villamayor y Valdelagua, cuyos indicios apuntaban a la actuación de un grupo organizado con gran capacidad operativa.

A lo largo de los meses de investigación, la intensa actividad policial de los agentes de la Guardia Civil permitió determinar la estructura y el patrón de actuación de la banda. Los detenidos se habían desplazado expresamente desde Albania hasta España con el único objetivo de cometer una campaña intensiva de robos en viviendas.

Su modus operandi consistía en seleccionar previamente viviendas unifamiliares tipo chalé, "de buena apariencia", ubicadas en urbanizaciones o zonas residenciales tranquilas, como ha indicado el teniente coronel Marcos en declaraciones recogidas por Europa Press.

Actuaban siempre en horario nocturno, momento en el que aprovechaban las primeras horas tras el anochecer para perpetrar varios asaltos en distintos inmuebles durante una misma jornada. Por esta razón, en verano, con más horas de luz, se producían menos asaltos, como han añadido.

Los miembros de esta célula seleccionaban el objetivo, y tres de ellos saltaban la valla perimetral de la parcela para acceder al interior tras fracturar o forzar las ventanas. En apenas unos minutos, registraban las estancias principales en busca de dinero en efectivo y joyas de fácil transporte y rápida salida en el mercado ilícito, lo que diferencia a este tipo de células de otros robos.

Mientras tanto, el cuarto miembro permanecía en el exterior a bordo de un vehículo de gran potencia, realizando labores de vigilancia para alertar ante cualquier presencia policial o vecinal y garantizar una huida inmediata.

Uno de los principales obstáculos a los que se han enfrentado los investigadores durante los meses de investigación fue el elevado nivel de profesionalización y las estrictas medidas de seguridad que los sospechosos adoptaban tanto en su vida cotidiana como durante sus desplazamientos.

De hecho, para evitar ser localizados o vinculados con los hechos delictivos, la célula mantenía una movilidad constante por toda la comunidad autónoma. Cambiaban de residencia con gran frecuencia, las usaban de forma temporal como bases de operaciones provisionales.

Asimismo, alternaban distintos juegos de placas de matrícula en el turismo con el que se desplazaban para dificultar su identificación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ante la voracidad delictiva del grupo y el riesgo de que continuaran cometiendo asaltos cada noche, los agentes intensificaron los dispositivos de seguimiento hasta lograr ubicar su último escondite, ubicado el número 17 de la calle Cubera en Aldeamayor Golf, tal y como adelantó Europa Press la semana pasada.

Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo la semana pasada una entrada y registro en dicho inmueble, que culminó con la detención simultánea de los cuatro sospechosos.

Durante la inspección de la vivienda y del vehículo utilizado por la banda, la Guardia Civil logró recuperar gran cantidad de joyas y diversos efectos personales procedentes de los robos cometidos en las últimas semanas.

Además del botín recuperado, los agentes intervinieron el turismo de alta gama empleado para los desplazamientos y las huidas, varios juegos de placas de matrícula falsificadas, utilizadas para enmascarar el vehículo, equipos de transmisiones portátiles empleados para coordinarse durante los asaltos y herramientas específicas y palanquetas destinadas al forzamiento de puertas y ventanas.

Los cuatro detenidos, junto con los efectos intervenidos y las diligencias policiales instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de otros hechos delictivos en los que pudiera estar implicado el grupo y la devolución de las joyas recuperadas a sus legítimos propietarios.