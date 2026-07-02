El cementerio de Ávila se ampliará en 8.340 metros cuadrados

ÁVILA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila celebrada este jueves, ha adjudicado el contrato basado sobre el Acuerdo Marco en materia de Urbanismo para la redacción del proyecto de ampliación del cementerio municipal de Ávila a la UTE Urbinges - Ambitec, en el precio de 27.830 euros, IVA incluido.

La ampliación supondrá el cerramiento perimetral, adecuación de terrenos y ejecución de las obras destinadas al espacio funerario, cerrando una superficie total de 8.340 metros cuadrados.

Asimismo, implicará la abertura de tres pasos nuevos entre el recinto del cementerio existente y la zona de ampliación.

Esta intervención, que extiende la superficie del cementerio hacia su lado sureste, supondrá una inversión de 631.638,87 euros, IVA incluido, y se estima que el plazo de ejecución será de medio año una vez adjudicados los trabajos.

Igualmente, en la reunión de la Junta de Gobierno Local de hoy, se ha incoado el expediente de licitación de los servicios auxiliares de atención al visitante del Centro San Segundo - Tenerías.

En este espacio se están realizando mejoras, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística 'Una muralla verde', con el objeto de ofrecer un producto "único" entre los diferentes espacios y contenidos en torno a la naturaleza, por un lado, y al espacio arqueológico, por otro.

El contrato sale a licitación por un precio base de 74.968,50 euros, IVA incluido, por dos años de duración.

NAVIDAD

Por otro lado, en la reunión de la Junta Local se ha propuesto la adjudicación del suministro, mediante arrendamiento, del alumbrado ornamental de diversas calles de la ciudad para las fiestas de Navidad y Reyes de los años 2026/2027 y 2027/2028, e incluye la redacción del proyecto y la instalación, mantenimiento y posterior retirada de los elementos ornamentales.

La entidad adjudicataria propuesta ha sido 'Electricidad Plaza' con un importe de 436.230 euros, IVA incluido, por dos años de servicio y posibilidad de dos prórrogas anuales.

Asimismo, se ha dado cuenta de la actualización del canon anual por la concesión de dominio público para la explotación del espacio comercial del edificio de la plaza de abastos. La entidad DIA Retail España fue la concesionaria de esta prestación el año pasado por un periodo de 25 años y un canon de 83.400 euros anuales, que debe actualizarse anualmente con el IPC.

Igualmente, se ha incoado expediente de licitación para el suministro de gasóleo para calefacción con destino a distintas instalaciones y edificios municipales del Ayuntamiento de Ávila. El precio base de licitación asciende a 173.030 euros, IVA incluido.