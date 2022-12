Ceña critica el "cinismo" del Gobierno por elegir a Sevilla para la AEE frente a provincias despobladas

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario UPL-Soria 'Ya', el soriano Ángel Ceña, ha criticado este lunes el "cinismo" del Gobierno de la nación por haber argumentado la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española (AEE) por una cuestión de pérdida de población cuando, según ha recordado, la capital hispalense es "la cuarta o la quinta más grande de España".

"Si eso son problemas cuando vengan a Soria y o a Zamora ¿qué se plantean? esos sí son problemas de despoblación", ha sentenciado Ceña que se ha puesto del lado de provincias como Teruel, Ávila o León, que sí aspiraban a acoger la AEE, para asegurar que están "muy defraudadas" ante la situación creada por un Gobierno que, según ha ironizado, "habló mucho de descentralizar estas sedes administrativas en las regiones con serios problemas poblacionales".

Ceña ha recordado además que algunas de esas provincias no cuentan con AVE o con aeropuerto, como se exigía en la convocatoria gubernamental, como consecuencia de unas infraestructuras "que se retrasan y retrasan" en la España Vaciada y ha ironizado de nuevo sobre que esa no llegada de infraestructuras haya sido la causa de que no se asigne la sede de la Administración central que va a crear 1.200 empleos y "cientos de millones de inversión" frente a los entre 50 o 60 que supondrá el Centro de Proceso de Datos de Soria. "No se está abordando bien el problema del desequilibrio territorial", ha sentenciado.

Dicho esto, ha hecho extensiva su crítica sobre el modelo de descentralización de sedes a la Junta a la que ha acusado de "no descentralizar en absoluto" para concluir: "A Soria le toca siempre lo más insignificante".