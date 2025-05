Ceña pide "disculpas" a Quintana por no lograr el acuerdo en las Cortes para ejecutar su renovación

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

En portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha agradecido la labor del Procurador del Común, Tomás Quintana, a quien ha pedido "disculpas" por no haberse logrado el acuerdo necesario en el Pleno de las Cortes para ejecutar su renovación tras un mandato que cumple tres años caduco.

Ceña ha señalado ante el Pleno en el que Quintana ha presentado su informe anual su necesidad de manifestar una "disculpa". "Usted está haciendo su trabajo sin respaldo de esta Cámara, no hemos sido capaces de juntar una mayoría de tres quintos para renovarle en su cargo desde octubre de 2022", ha afeado, al tiempo que ha agradecido al Procurador del Común que, pese a esta situación, siga con su labor.

Ante de analizar el informe, Ceña ha lanzado un mensaje de ánimo a los vecinos de San Estéban de Gormaz, ya que "tras dos meses prácticamente incomunicados" por la caída parcial de su puente medieval esta misma mañana "se ha derrumbado también la Peña de la Magdalena" y ha causado "graves daños en el municipio".

Tras este recuerdo Ceña se ha centrado en las 80 quejas que el Procurador del Común ha recogido referentes a Soria y ha hablado, en concreto, en las referidas a la contaminación de aguas por nitratos, las infraestrucutras, la sanidad o la vivienda.

Así, el procurador de Soria ¡Ya! ha asegurado que la formación que representa coincide en muchos de los análisis y soluciones ofrecidos por Quintana en su informe anual y se ha preguntado si el Gobierno regional está de acuerdo en aplicarlas.

"Yo hace un momento estaba mirando mi WhatsApp, que ahora los WhatsApp son muy populares, y yo tengo registrado un teléfono del señor Mañueco y no tengo ni un WhatsApp de él, ni uno, por ahí no nos van a pillar, señor Mañueco, no ha ha hecho ninguna oferta para Soria, nada"m ha zanjado.