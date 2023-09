Ceña y Santos afean a Mañueco que confundiese Almazán, en Soria, con Almansa, en Albacete, un "lapsus" para el PP

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha afeado este miércoles al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que en su respuesta oral al político soriano de ayer confundiera Almazán, que está en la provincia de Soria, con Almansa, situada en Albacete (Castilla-La Mancha), a lo que el procurador del PP Pedro Antonio Heras ha respondido que se trató de un "lapsus linguae".

Heras ha recordado que Castilla y León tiene 2.248 municipios por lo que ha restado importancia a que Fernández Mañueco se refiera a Almansa y no a Almazán. "No creo que sea para tanto", ha aseverado en concreto el procurador del PP que ha asegurado que el presidente de la Junta ha estado en la villa sorianao "muchas veces" a diferencia, ha zanjado, que algunos políticos de Soria ¡Ya!.

"Así nos va. Quod natura non dat, Salmantica non præstat --lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga--", ha exclamado por su parte Pablo Fernández en alusión a la ciudad natal del presidente de la Junta de Castilla y León.

"El problema es que su desinterés, su desdén y su desprecio por Castilla y León y sus problemas se materializa exactamente en lo que se ha comentado aquí, que el presidente de esta Comunidad es capaz de confundir Almazán, en la provincia de Soria, y decir que es Almansa, que está en la provincia de Albacete", ha lamentado en concreto el procurador de la formación 'morada'.

Ángel Ceña ha expresado su crítica a la equivocación de Fernández Mañueco en el inicio del debate este miércoles de una moción de Soria ¡Ya! para atajar los problemas de la despoblación en Castilla y León.

Ceña ha recordado que Almazán es una villa de Soria, en concreto, "el segundo municipio más poblado de la provincia de Soria" que está poblado "desde la edad del bronce", y ha tirado de ironía para recordar que el presidente de la Junta lleva más de 20 años en política para "por lo menos debería saber dónde está Almazán", localidad a la que pretendía referirse el jefe del Ejecutivo para asegurar que una empresa tiene un proyecto para instalarse en este lugar.

El soriano ha lamentado que el presidente de la Junta dijese primero Almanza, "que está en León", ha recordado, y luego Almansa, "que está en Albacete", ha añadido. "Donde no hay mapa no hay patata", ha zanjado Ceña, en alusión a una afirmación que le dirigió ayer el presidente de la Junta.

Por otro lado, Heras ha aprovechado su defensa a Fernández Mañueco para acusar a Soria ¡Ya! de "despreciar" el municipalismo a lo que Ceña ha respondido que el desprecio al municipalismo lo ha cometido el propio procurador del PP al presentarse "como paracaidista" para ser el alcalde en un municipio en el que no tiene ninguna vinculación.