Cendón defiende la presunción de inocencia y rechaza "linchamiento": "Yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero"

Archivo - El secretario del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, en la sede del partido. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha manifestado su total apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales en el 'caso Plus Ultra', al tiempo que ha rechazado "cualquier intento de linchamiento". "Yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha zanjado.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Cendón ha trasladado su respaldo al exjefe del Ejecutivo. "En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha asegurado el dirigente socialista leonés.

El responsable del PSOE provincial ha reclamado un "respeto absoluto" hacia las actuaciones de la Justicia, al tiempo que ha exigido una "defensa firme" de la presunción de inocencia del expresidente ante lo que considera "cualquier intento de linchamiento de carácter político o mediático".

Asimismo, el secretario general de los socialistas de León ha elogiado la trayectoria institucional de Rodríguez Zapatero, calificando su "hoja de servicios a España" como "impecable" en ámbitos como la paz, los derechos, la convivencia y la dignidad democrática. "Todo mi apoyo, presidente", ha concluido en su mensaje.