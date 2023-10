Un centenar de personas de 15 países participa en un congreso de la UCAV que reflexiona sobre filosofía de la educación

ÁVILA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas de 15 países participa en el VII Congreso de la International Association for the Study of the Philosophy of Edith Stein (IASPES), 'Pensar la educación: Edith Stein' que organiza la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y que reflexiona la filosofía de la educación.

Los participantes provienen de países europeos como Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Polonia, España; los asiáticos Israel y Filipinas; y los americanos Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Chile, explica la institución académica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La organizadora del congreso y profesora de la EUM Fray Luis de León de Valladolid, Miriam Ramos, ha señalado que "es la primera vez que este congreso se celebra en una ciudad española" y ha destacado el pensamiento de la filósofa a propósito de la estrecha relación entre educación y "quién es el ser humano, qué es el ser humano y cuál es el fin del ser humano".

Por esta razón la ha definido como un "referente clave para la reflexión del pensamiento católico sobre los fundamentos antropológicos y pedagógicos de lo que debe ser una auténtica educación católica".

El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre la filosofía de la educación en Edith Stein para afrontar las cuestiones de nuestro tiempo y poner de manifiesto "a esta gran pensadora, filósofa, una mujer excepcional, propuesta ahora para ser doctora de la Iglesia, y que además ha abarcado todos los temas medulares de los que hoy la sociedad está muy necesitada, educación, mujer, familia", ha señalado Lydia Jiménez, presidenta del Consejo directivo de la UCAV.

Por su parte, Haddy Yasminacha, vicedecana de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, ha querido señalar que se está construyendo "mucho en tecnología, en avance, en ciencia, en medicina, pero las humanidades están quedando atrás" y en ese sentido el pensamiento de Stein "sigue desafiando a ir hacia adentro para poder construir hacia afuera".