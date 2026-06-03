El Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia (León) estará concluido a principios de 2027 tras invertir 3,7 millones

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (derecha), junto al diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, durante la visita realizada al yacimiento de Lancia. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia (León) estará concluido a principios de 2027, una infraestructura que cuenta con un presupuesto cercano a los 3,7 millones de euros pensada para poner en valor los restos de esta icónica ciudad antigua, primero astur y más tarde romana, cuyas obras se encuentran ejecutadas en un tercio de su totalidad.

Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Gerardo Álvarez Courel, que ha visitado el yacimiento y comprobado la marcha de los trabajos.

Álvarez Courel ha estado acompañado por el diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán; el arquitecto responsable del proyecto, Gonzalo Pardo; el gerente de la empresa Coysa, Santiago Sánchez, y el técnico de Patrimonio del ILC, Jesús Celis.

El presidente de la Institución provincial ha recordado que las obras del Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia se reanudaron hace un año, el 15 de mayo de 2025, después de que en el mes de octubre de 2023 tuvieran que paralizarse por la aparición de vestigios de importancia que obligaron a reconsiderar la ubicación de los tres edificios previstos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"VAN TOMANDO FORMA"

"En ese tiempo se llevó a cabo toda una campaña de excavaciones arqueológicas en la nueva ubicación de los edificios, trabajos que, no lo olvidemos, también forman parte del proyecto general de construcción del Centro. A lo largo de este año se han retomado los trabajos, como puede apreciarse claramente, y los tres edificios y su entorno van tomando forma", ha señalado.

En este sentido, ha precisado que el proyecto se encuentra ejecutado en un tercio de su totalidad, dado que se han certificado obras por importe de 959.812,4 euros de un total de 3.684.883,9 euros, lo cual supone en torno a un 26 por ciento de ejecución.

Además, ha apuntado que las adversas condiciones meteorológicas padecidas durante los primeros meses del año provocaron una "leve ralentización" de los trabajos en los meses de enero y febrero, pero el pasado mes de marzo las obras recuperaron el ritmo "apropiado" con el objetivo de estar finalizadas a finales del año 2026 o principios de 2027.

Álvarez Courel ha recordado que las obras de elevación del centro cuentan con un presupuesto de casi 3,7 millones de euros y que fueron adjudicadas a la empresa leonesa Coysa, SL, a la que ha agradecido el compromiso con el que ha abordado el proyecto. "Todo este esfuerzo es fruto del empeño del equipo de Gobierno de la Diputación de León, y en particular de su Instituto Leonés de Cultura, para convertir Lancia en un centro arqueológico de referencia y para sacar a la ciudad astur-romana de décadas de ostracismo", ha subrayado.

ESCAPARATE DEL PASADO Y SÍMBOLO DE RESISTENCIA

Por su parte, Emilio Martínez Morán ha puesto el foco en la gran labor administrativa y técnica realizada a lo largo de todo este tiempo y en cómo desde el ILC ha trabajado "firmemente" para solventar todos los obstáculos y dificultades planteadas. "Queremos que el Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia sea un gran escaparate del pasado de León, del patrimonio relacionado con nuestra historia antigua, especialmente en relación con los castros repartidos por todas las comarcas, pero también un símbolo de la resistencia que esta tierra ha mostrado y sigue mostrando ante los muchos y diferentes tipos de ataques a su identidad o a su misma existencia", ha destacado.

En este sentido, ha puntualizado que durante décadas este yacimiento permaneció olvidado para el gran público, a pesar de haber sido objeto de campañas arqueológicas que ofrecieron datos de interés de cara al mundo académico, por lo que es el momento de que toda la sociedad conozca cómo era, qué supuso y qué ocurrió en la ciudad astur-romana de Lancia.

ACTUACIONES REALIZADAS

A su vez, el técnico de Patrimonio del ILC, Jesús Celis, ha detallado a los medios de comunicación los trabajos que ya han sido llevados a cabo en el yacimiento. Inicialmente se abordaron las excavaciones arqueológicas al completo, para después llevar a cabo la nivelación y el recrecido de los terrenos de implantación de las construcciones, del aparcamiento de visitantes y del camino de comunicación.

A continuación se ejecutaron la losa de cimentación de los tres edificios con zapatas peraltadas y todo el sistema conducción de instalaciones, como bajantes de pluviales, traída del agua, acometidas, saneamiento y la red eléctrica. Además, se encuentra totalmente finalizado el cuarto en el que se centralizan los grupos electrógenos, grupo de presión y depósito de agua fría sanitaria.

Por último se ha levantado alguno de los muros de bloques de tierra prensada, se han colocado los gaviones de sujeción de terrenos y se ha acopiado un gran volumen de bloques de tierra comprimida en la propia obra.

Durante la visita también estuvieron presentes el arquitecto responsable del proyecto de Centro Arqueológico, Gonzalo Pardo, y el gerente de la empresa Coysa, Santiago Sánchez, quienes explicaron diferentes aspectos de la evolución de las obras de este nuevo espacio cultural y turístico que se añadirá al resto de equipamientos gestionados por la Diputación Provincial, el Museo de los Pueblos Leoneses, el monasterio de Santa María de Carracedo, la Cueva de Valporquero y las estaciones invernales de San Isidro y Leitariegos.