El Centro Coordinador de Emergencias gestiona 213 incidentes relacionados con las nevadas de la borrasca 'Ingrid'

Nevada caída sobre la ciudad, a 23 de enero de 2026, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha gestionado 213 incidentes relacionados con las nevadas provocadas por la borrasca 'Ingrid' desde las 22.00 horas del pasado jueves 22 de enero, periodo en el que el 1-1-2 ha atendido 560 llamadas.

Según ha informado el 1-1-2 en su perfil de la red social 'X', han sido 27 los incidentes gestionados en núcleos de población, 184 los ocurridos en vías de comunicación y dos los referidos a servicios básicos afectados.

Por provincias, se han atendido 48 incidentes por nevadas en León, 39 en Salamanca, 32 en Ávila, 24 en Segovia, 22 en Burgos, 21 en Soria, 19 en Zamora, cinco en Palencia y tres en Valladolid.