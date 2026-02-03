El Centro Cultural Miguel Delibes acoge el espectáculo 'Carnaval Perdido', un viaje musical por los carnavales del mundo. En la foto, Jorge Yagüe. - CCMD

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes, en el marco del ciclo 'Escolares y en Familia' de la temporada 2025-2026, acoge este fin de semana Carnaval Perdido', una combinación de música clásica con un espectáculo clown.

Esta actividad está dirigida a alumnos de educación secundaria, de 12 a 16 años, con cinco sesiones, entre los días 4 y 6 de febrero. Además, el viernes 6 de febrero a las 18.30 horas, en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, se podrá disfrutar del espectáculo, dirigido a las familias.

'Carnaval Perdido' propone un viaje musical por los carnavales más emblemáticos del mundo. En esta historia El Gran Rufus se dispone a encontrar el 'Carnaval Perdido' que es "el mejor Carnaval del mundo ese del que todo el mundo ha oído hablar". En esta búsqueda contará con la ayuda de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y del director asistente, Jorge Yagüe, que le ayudarán a viajar musicalmente a los carnavales más reconocidos del planeta.

Las entradas para los conciertos, con precios de 5 euros y de 4 euros para familias numerosas, desempleados, mayores de 65 años o personas con discapacidad, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com