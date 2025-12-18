El Centro Cultural Miguel Delibes acoge este sábado el espectáculo de danza contemporánea 'Hijas de Eva'

Representación teatral de 'Hijas de Eva'. - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes acoge este sábado, 20 de diciembre, a las 20.00 horas el espectáculo de danza contemporánea 'Hijas de Eva' de la compañía Fresas con Nata y que estará dirigido y coreografiada por Sara Vinagrero.

El ciclo 'Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena', organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León-Artesa, llega a su fin tras la participación de 24 compañías de Castilla y León desde el pasado mes de marzo, según ha informado el Centro Cultural Miguel Delibes en un comunicado recogido por Europa Press.

Previamente a tendrá lugar en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes un espectáculo de MicroEscena con 'Dos no suben si uno no baja', que combina danza y pole dance a cargo de Centro de Danza Hélade.

'Hijas de Eva' habla de la figura de la mujer en la actualidad, "con sus fortalezas y debilidades, con sus virtudes y defectos", una obra teatral representada a través de figuras religiosas, paganas y mitológicas, que día de hoy "siguen dando forma al carácter humano de forma consciente o inconsciente".

Los espectáculos de este ciclo tienen un precio de diez euros por entrada, si se asiste en grupo de diez o más personas, existe una entrada reducida a siete euros para un mismo espectáculo. Las entradas se pueden adquirir a través en su página: www.centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del auditorio.