El Centro Cultural Miguel Delibes proyectará el 22 de octubre 'Vampyr', con música en directo de la Oscyl

Cartel anunciador de la proyección de 'Vampyr' en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. - SEMINCI

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) acompañará en directo la proyección de 'Vampyr', una de las "obras maestras del cine fantástico" y una de las películas "más singulares" de Carl Theodor Dreyer, como antesala a la celebración de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid, el próximo 22 de octubre.

La película, estrenada en 1932, fue la primera sonora del director danés y formará parte del ciclo 'Una historia del sonido', uno de los ejes temáticos de la edición.

'Vampyr' podrá verse el próximo 22 de octubre en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, con la interpretación de la partitura original de Wolfgang Zeller bajo la dirección del británico Robert Ames.

Según han explicado fuentes del festival en un comunicado recogido por Europa Press, está considerada una de las películas fundamentales del cine fantástico europeo y "se sitúa en un territorio incierto entre la vigilia y el sueño".

En su argumento, Allan Gray, un joven fascinado por el ocultismo, llega a una localidad donde comienza a experimentar una sucesión de acontecimientos inexplicables. En una casa habitada por una familia amenazada por un vampiro, descubrirá que Léone, una de las hijas, está enferma y deberá enfrentarse a una presencia sobrenatural que parece escapar a las fronteras entre la realidad y la imaginación.

Rodada poco después de 'La pasión de Juana de Arco', 'Vampyr' "conserva muchos rasgos del cine mudo, pero fue concebida por Dreyer en pleno tránsito hacia el sonoro".

"Sus nieblas, sombras, perspectivas distorsionadas y efectos ópticos construyen un universo deliberadamente inestable, mientras los escasos diálogos, los efectos sonoros y la música participan de una misma concepción expresiva", han señalado las mismas fuentes.

La película está basada en relatos de 'In a Glass Darkly', de Sheridan Le Fanu.

La presencia de 'Vampyr' en Valladolid permite recuperar además la obra de uno de los cineastas "más vinculados" a la historia de Seminci.

El festival le dedicó un ciclo retrospectivo ya en 1964, estrenó Gertrud en 1967 y le rindió homenaje tras su fallecimiento en 1968 con la proyección de 'La pasión de Juana de Arco' y 'La palabra'. En 1995, con motivo de su 40ª edición, Seminci volvió a dedicarle una retrospectiva que recuperó su filmografía completa y editó el libro 'Carl Theodor Dreyer. Sobre el cine'.

LA MÚSICA DE UN SUEÑO

La OSCyL interpretará la partitura original de Wolfgang Zeller, compuesta específicamente para Vampyr. La música acompaña prácticamente toda la película y desempeña un papel esencial en la construcción de su atmósfera inquietante.

La recuperación de la partitura fue realizada por el compositor y director Timothy Brock a partir del manuscrito original de Zeller, que contenía numerosas modificaciones e indicaciones manuscritas. La reconstrucción permitió recuperar también efectos sonoros integrados en la escritura orquestal.

La copia proyectada en Valladolid procede de la restauración realizada en 1998 por Deutsche Kinemathek y Cineteca di Bologna y fue posteriormente digitalizada en 4K para las interpretaciones de la partitura de Zeller.

La dirección musical correrá a cargo de Robert Ames, director, compositor y cofundador de la London Contemporary Orchestra. Su trayectoria se desarrolla especialmente en la confluencia entre música contemporánea, cine y otras disciplinas artísticas, y ha dirigido formaciones como Philharmonia Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra o Seattle Symphony. Ames cuenta además con una amplia experiencia en música para cine y ha colaborado con compositores como Philip Glass, Hildur Gudnadóttir, Mica Levi y Jonny Greenwood.

Las entradas para la proyección y concierto de la OSCyL, con un precio de entre 15 y 20 euros, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com.