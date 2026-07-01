El Centro Leonés de Arte abre sus puertas a 'Estepitaco', un viaje a la experimentación matérica de Virginia del Arco

Una de las obras de la muestra 'Virginia del Arco, la experimentación matérica: Estepitaco', que se echibe en el Centro Leonés de Arte. - ILC

LEÓN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha organizado la exposición 'Virginia del Arco, la experimentación matérica: Estepitaco', una propuesta alojada en la planta baja del Centro Leonés de Arte (CLA) que ofrece un amplio recorrido por la producción de esta creadora de origen catalán a lo largo de más de quince años.

La muestra se inauguró ayer y permanecerá disponible para los visitantes hasta el próximo 6 de septiembre de 2026. La exhibición se articula a través de 43 piezas que invitan al espectador a adentrarse en un universo de sensaciones visuales, táctiles y emocionales.

El término 'Estepitaco', acuñado por la propia autora, funciona como el acrónimo y el eje vertebrador de su propuesta técnica, donde convergen cinco disciplinas tradicionales: escultura, tejido, pintura, tapiz y collage. Mediante la superposición y la combinación de estos lenguajes la creadora genera composiciones plásticas que transitan desde la textura y el volumen hasta propuestas de carácter instalativo dentro de las salas del centro.

El origen de este corpus artístico se sitúa a principios de 2010, coincidiendo con un cambio radical en la trayectoria vital de Virginia del Arco. Tras formarse en la Escuela Massana de Barcelona y en la Escuela de pintura Boter/Santaló, la artista abandonó el entorno urbano para establecerse en plena naturaleza, en las inmediaciones de la localidad semiabandonada de Manjarín, en Santa Colomba de Somoza (León).

A 1.460 metros de altitud y marcada por el compromiso con la filosofía taoísta la creadora desarrolló su actividad en un régimen de soledad y austeridad que transformó su proceso plástico, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

"Esta obra la inicié después del radical cambio de mi vida urbana por la vida austera en los montes de León en el año 2010. Más austeridad, menos comodidad, más tiempo dedicado a la creación artística", ha explicado la autora sobre un periodo de aislamiento que solo compartía en la distancia con el Refugio Templario del hospitalero Tomás Martínez de Paz, fallecido a principios de este mismo año.

La exposición refleja precisamente esa evolución a través de dos etapas diferenciadas: las piezas concebidas durante su estancia en el puerto de Manjarín y las obras surgidas tras su posterior traslado a Val de San Lorenzo, localidad de honda tradición textil donde actualmente mantiene su taller.

REUTILIZACIÓN DE OBJETOS Y MATERIALES RECICLADOS

La propuesta de Virginia del Arco se fundamenta en la reutilización de objetos y materiales reciclados que actúan como contenedores de la memoria social y humana. Entre estos elementos destacan materiales cargados de simbolismo como las puntillas tejidas por generaciones anteriores de mujeres, con las que la creadora busca reivindicar y recuperar del olvido el valor del trabajo manual femenino.

A través de este diálogo entre componentes de procedencia artesanal e industrial las piezas adquieren una dimensión narrativa que evoca historias y paisajes íntimos. La propia artista ha definido la esencia de la muestra como una invitación a explorar los caminos de la materia mediante la pluralidad de texturas, colores y ritmos.

APERTURA AL MUNDO DE LA IMAGINACIÓN

"Una apertura al mundo de la imaginación donde la improvisación, la intuición y el orden natural juegan a dibujar espacios de generosa hermosura. Una obra única llena de vida que nos induce a viajar a través de la experimentación visual y sensorial conectando con la emoción y el recuerdo", ha concluido Virginia del Arco, cuya propuesta ofrece una mirada de corte ecologista sobre la creación contemporánea.

De esta forma, la muestra pone en valor y reivindica la significación del trabajo creativo femenino en la provincia de León. 'Virginia del Arco, la experimentación matérica: Estepitaco' podrá verse en el Centro Leonés de Arte con entrada gratuita de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas; los sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.