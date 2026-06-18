El Centro de Recepción de Visitantes de Clunia Sulpicia (Burgos), Premio de Arquitectura y Urbanismo de CyL

El Centro de Recepción de Visitantes de Clunia Sulpicia (Burgos), Premio de Arquitectura y Urbanismode CyL. - COAL

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción de Visitantes de Clunia Sulpicia (Burgos), obra de los arquitectos Antonio Tejedor Cabrera y Mercedes Linares Gómez del Pulgar, ha sido el proyecto galardonado con el XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León (edición 2024-2025).

El Museo Diocesano y de la Semana Santa de León ha acogido este jueves la ceremonia de entrega del Premio, una cita bienal organizada de forma conjunta por el Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León (Coacyle) en la que se ha evidenciado el "excelente momento" que atraviesa la disciplina en la Comunidad.

El principal triunfador de la noche ha sido el Centro de Recepción de Visitantes de Clunia Sulpicia, un proyecto que ya se había impuesto previamente en la categoría de 'Otros edificios de nueva planta' y que ha recibido el galardón por la firma patrocinadora Neolith.

La gala, conducida por el comunicador José Manuel Mures y ambientada musicalmente por el conjunto Lou&Jane Trio, ha puesto en valor el alcance de la presente edición de la convocatoria, a la que han concurrido 132 trabajos (119 desarrollados dentro de la comunidad autónoma y 13 ejecutados por colegiados locales fuera de ella).

Todas las estatuillas entregadas a los ganadores son icónicas piezas escultóricas diseñadas por el reconocido arquitecto vallisoletano Primitivo González Pérez, cuyo modelo original data de un concurso institucional de 1996, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio Oficial de Arquitectos de León.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Ángel Marinero Peral, que ha aplaudido el impacto social de las intervenciones. Por su parte, la decana del COAL, Eva Testa San Juan, y la decana del Coacyle, Susana Moreno Falero, han coincidido en sus discursos en la importancia de defender la excelencia del entorno construido y el planeamiento sostenible como pilares del bienestar ciudadano.

GALARDONADOS

Tras la entrega de diplomas a los finalistas y los correspondientes accésits por parte de las estructuras directivas de los colegios, las decanas han desvelado los ganadores de las nueve categorías. En Vivienda Unifamiliar el ganador ha sido Casa Vaciada. Refugio estacional en Soto de Sepúlveda (Segovia), de Alejandro Infantes Pérez (Estudio Veintidós), mientras que el accésit ha correspondido a Casa Patio (Burgos), de Enrique Jerez Abajo, Rebeca Piedra Dueñas y José M. Méndez Primo.

En la categoría Vivienda Colectiva el proyecto ganador ha sido Todos a una. Promoción de 86 viviendas en Fuenteovejuna 60 a 72 (Burgos), de Delia Izquierdo, Carmen Francés, Jorge García y Tomás Francés (AJO Taller de Arquitectura) y el accésit se ha entregado a Casas con Filtro (Valladolid), de Óscar Miguel Ares Álvarez.

En cuanto a la modalidad Otros Edificios de Nueva Planta, el galardón ha correspondido al Centro de Recepción de Visitantes de Clunia Sulpicia (Burgos), de Antonio Tejedor Cabrera y Mercedes Linares Gómez del Pulgar (Ejedor Linares_arquitectos) y los accésits han sido para Casa de Comidas. Edificio Plaza (Castromonte, Valladolid), de Óscar Miguel Ares Álvarez y DH Ávila Central Térmica Ecológica, de Fernando Rodríguez y Pablo Oriol (FRPO).

En la categoría Obra de Restauración y Rehabilitación el premio ex aequo ha sido para las iniciativas Ampliación de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros (Burgos), de Luis García, Jairo Rodríguez y Antonio García (a2g + Oaestudio) y para Espacio Joven. Una nueva plaza en Tudela de Duero (Valladolid), de Óscar Miguel Ares Álvarez.

RECUPERACIÓN DEL CANAL ROMANO DE YERES

Por su parte, en la modalidad Diseño de Espacios Interiores la propuesta galardonada ha sido Banda Continua. Showroom para Eurobelt (Valladolid), de Javier Sánchez López (Buho Arquitectos), mientras que el premio de Diseño de Espacios Urbanos, Jardinería y Paisajismo ha sido otorgado a la Recuperación del tramo del Canal Romano de Yeres (Puente de Domingo Flórez, Las Médulas, León), desarrollado por el LAB/PAP (Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural).

En la categoría de Trabajos de Fuera de la Comunidad ha resultado ganadora la Capilla para Seminario Mayor en Plasencia (Cáceres), de Pablo Guillén Llanos y Fernando Zaparaín Hernández (Amas4 Arquitectura y Urbanismo) y el accésit ha sido para Casa-Cortijo Urbano (Chiclana de la Frontera, Cádiz), de José Manuel Martínez Rodríguez.

En la modalidad Planeamiento Urbanístico un premio ex aequo ha sido para el Plan Director para la Conservación y Gestión del Paisaje Arqueológico del Cerro del Castillo de Bernardos (Segovia), del LAB/PAP y el NUM de Protección del Conjunto Histórico de Villanueva del Conde (Salamanca), de Pablo Lombardía, Jorge Garrudo y Juan Carlos Navarro (LNG Arquitectos).

Finalmente, en la categoría Otros Campos de Actividad ha obtenido el reconocimiento Dibujos de Arquitecturas. Colección Primitivo González, del Estudio Primitivo González Arquitectos y el accésit ha sido para Nebulosa, de Guillermo Escribano Arrieta.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS

El encuentro ha concluido con una multitudinaria foto de familia en el escenario que ha congregado a todos los premiados de la noche. Posteriormente, los asistentes han disfrutado de un vino español en el patio del Museo Diocesano, escenario donde ha quedado formalmente inaugurada la exposición temporal que recoge los paneles detallados de todas las obras finalistas y galardonadas de la presente edición de los Premios.

La muestra se podrá visitar de martes a domingo hasta el próximo 18 de julio en el horario habitual del Museo: de martes a sábado entre las 10.00 y las 13.30 horas por las mañanas y entre las 16.30 y las 19.00 horas por las tardes y los domingos y festivos de 10.00 a 13.30 horas.