El Centro de Recepción de Visitantes de Soria reúne exposiciones, visitas guiadas y actividades familiares

SORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción de Visitantes de Soria, el Fielato, reúne esta primavera la exposición de carteles antiguos de las fiestas de San Juan, visitas guiadas, conferencias y actividades familiares.

Una programación "especial" que combina patrimonio, historia local, divulgación y propuestas para todos los públicos, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

La actividad central es la exposición 'Carteles de San Juan', una muestra con la colección histórica de carteles anunciadores de las fiestas desde 1959, impulsada por el Ayuntamiento de Soria, la asociación Nuestras Fiestas de San Juan y Estela de Numancia.

La exposición podrá visitarse en el CRV hasta finales de junio y permite recorrer la evolución gráfica, artística y social de las fiestas sanjuaneras.

A esta muestra se suma el calendario de visitas guiadas municipales, con propuestas como 'Soria en esencia', 'A orillas del Duero', 'Descubre Soria en primavera' y 'Soria en esencia - juego de preguntas', pensadas para acercar la ciudad, su historia, sus monumentos y sus tradiciones tanto a vecinos como a visitantes.

Además, el centro acogerá distintas actividades complementarias. El 22 de mayo se celebrará la conferencia 'La Iglesia de Santa Clara'. El 29 de mayo, de 17.00 a 19.00 horas, tendrá lugar el taller infantil 'Los Oficios del Duero'. Ya en junio, el programa continuará el 5 de junio con la conferencia 'La muralla de Soria' y el 12 de junio con 'Alfonso VIII. El Rey y Soria'.

Por otro lado, dentro de la programación vinculada al eclipse de 2026, el 23 de mayo a las 19.00 horas el Centro Cultural Gaya acogerá la charla 'Trío de eclipses en España. Retos y oportunidades', a cargo de Joaquín Álvaro, de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses.

Las reservas de las visitas guiadas pueden realizarse online hasta 30 minutos antes del inicio de cada visita o presencialmente, si quedan plazas disponibles, en la Oficina Municipal de Turismo de Mariano Granados y en el propio Centro de Recepción de Visitantes y también online.