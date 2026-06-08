El Centro de Salud de Cigales (Valladolid) estrena mañana su nueva Unidad de Fisioterapia

Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud de Cigales (Valladolid). - JCYL

CIGALES (VALLADOLID), 8 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud de Cigales (Valladolid) estrenará este martes, 9 de junio, su nueva Unidad de Fisioterapia, lo que permitirá mejorar de forma significativa la accesibilidad de los pacientes de esa zona básica de salud, que hasta ahora tenían que desplazarse a la Unidad de La Victoria, en la capital vallisoletana.

La previsión contempla además la incorporación de un nuevo fisioterapeuta a la plantilla, lo que permitirá mejorar la ratio profesional/población atendida, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Con la apertura de esta nueva unidad, los pacientes podrán recibir tratamiento en su propio centro de salud, sin necesidad de desplazamientos, lo que supone una mejora directa en comodidad, accesibilidad y continuidad asistencial, ha agregado el Ejecutivo autonómico.

El proyecto ha supuesto la creación de una unidad completamente nueva, con una superficie total de 241 metros cuadrados que incluye consulta, sala de cinesiterapia, vestuarios, aseos, almacén y sala de espera.

Además, se ha aprovechado la obra para reformar otros espacios del centro (55,88 metros cuadrados) como el despacho de coordinación, consultas de pediatría y enfermería pediátrica, sala de espera y almacenes.

La inversión total realizada asciende a 748.229 euros, lo que incluye el proyecto, contrato de obra, equipamiento de cinesiterapia, mobiliario general, así como el adecentamiento de los accesos exteriores.

La nueva Unidad de Fisioterapia dará servicio a los 7.991 usuarios de la zona básica de Cigales. En concreto, esta población se distribuye en los municipios de Cigales (5.083), Fuensaldaña (1.248), Mucientes (489), Valoria la Buena (513), Cubillas de Santa Marta (219), Trigueros del Valle (202), Corcos (115), Quintanilla de Trigueros (63) y San Martín de Valvení (59).

La actividad de fisioterapia en el Centro de Salud de Cigales se prestará tres días a la semana: martes, jueves y viernes.