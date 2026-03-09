El Centro Tormes+ de Salamanca ofrece formación tecnológica con nuevos cursos gratuitos de pilotaje de drones

Centro Tormes+ - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha nuevos cursos gratuitos de pilotaje de drones en el Centro Tormes+, una iniciativa destinada a mayores de 16 años que busca "impulsar la capacitación tecnológica de la ciudadanía y favorecer la incorporación a uno de los sectores con mayor proyección laboral en la actualidad".

La formación se desarrollará en dos ediciones: la primera los días 10, 12, 17 y 19 de marzo, y la segunda los días 16, 18, 23 y 26 de marzo, ambas en horario de 17.00 a 20.00 horas. Las inscripciones ya están disponibles en la web municipal: https://www.aytosalamanca.es/w/pilotaje-de-drones

El curso ofrece una preparación "completa y actualizada" para la operación segura y profesional de drones, y combina conocimientos teóricos con entrenamiento práctico y simulación avanzada, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa formativo incluye normativa y legislación vigentes a nivel nacional y europeo, categorías operacionales, requisitos legales, responsabilidades del piloto y marco regulador completo para garantizar operaciones seguras y conformes a ley. También entrenamiento en entornos virtuales, donde los participantes podrán familiarizarse con maniobras, protocolos y situaciones de riesgo en un entorno controlado.

Además de prácticas reales con equipamiento de última generación, incluyendo los drones DJI Neo 2, DJI Avata 2 y las gafas inmersivas DJI Googles N3, permitiendo adquirir destrezas operativas en condiciones seguras y supervisadas.

Los cursos son totalmente gratuitos con plazas limitadas.