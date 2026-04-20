El Centro de Transferencia del Conocimiento de Salamanca prevé abrir sus puertas en marzo del 2027

Un momento de la atención a medios de Javier Iglesias. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca ha visitado este lunes las obras del futuro Centro de Transferencia del Conocimiento, que comenzaron el pasado 1 de abril y que permitirá conectar la investigación con el sector agroganadero a partir de marzo de 2027, cuando está previsto que abra sus puertas.

El proyecto cuenta con una inversión de más de tres millones, como ha subrayado el presidente Javier Iglesias, y tiene un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que está previsto que finalicen a comienzos de 2027.

Las obras se realizarán sobre una parcela que el Ayuntamiento de Salamanca cedió a la Universidad de Salamanca, y la USAL ha cedido, una parte, a la Diputación.

Iglesias, acompañado por la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, y el de Organización y Recursos Humanos, Carlos García Sierra, ha visitado las obras y ha destacado la importancia de este proyecto estratégico impulsado por la institución provincial, que tiene como principal objetivo conectar el sector agroganadero con la investigación y el conocimiento, además de favorecer así la creación de valor en una de las principales actividades económicas de la provincia.

En este sentido, Javier Iglesias ha destacado que este centro "no es solo una infraestructura, sino una herramienta al servicio de los profesionales del campo y de los emprendedores, que permitirá aplicar la innovación y la tecnología para mejorar la producción, la comercialización y la competitividad del sector".

Asimismo, ha puesto de relieve que uno de los "pilares fundamentales" de esta iniciativa es ofrecer "nuevas oportunidades a los jóvenes, especialmente a aquellos que desean emprender en el medio rural". "Queremos que encuentren aquí los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos y que puedan asentarse en nuestra provincia, contribuyendo a fijar población y dinamizar nuestros pueblos", ha señalado.

El Centro de Transferencia del Conocimiento se integra en el Campus de Ciencias Agrarias y Medioambientales, un entorno en el que confluyen distintas instituciones y proyectos vinculados a la investigación, la docencia y la innovación, como la Universidad de Salamanca, el Irnasa-CSIC o iniciativas en el ámbito de la biotecnología, bioingeniería y salud del Ayuntamiento de Salamanca.

En este campus irán encuadrados, como ha recordado Iglesias, edificios como la Facultad de Ciencias Ambientales, institutos de investigación de la USAL, los invernaderos de la Universidad formativos y de investigación y también el edificio del IRNASA.

Para Iglesias, este edificio es "único en España", ya que no existe un Campus agroambiental "de esta naturaleza que una conocimiento y transformación de este conocimiento".

Este ecosistema permitirá generar una "masa crítica" de conocimiento que facilitará el desarrollo de nuevos modelos en el sector agrícola y ganadero, tanto en los procesos de producción como en la comercialización, así como la atracción de talento y la creación de nuevas oportunidades económicas en la provincia, ha añadido.