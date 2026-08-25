Los centros integrados del Ayuntamiento de Salamanca aumentan un 13% sus usuarios en el primer semestre del año

SALAMANCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los datos del primer semestre de este año sobre la actividad de los Centros Municipales de Participación muestran un aumento del 13,3 por ciento de usuarios en el primer semestre del año, tanto de entidades como de ciudadanos individuales, a los que ofrecen espacios para desarrollar actuaciones comunitarias, bien surgidas de la iniciativa popular o bien planificada desde las instituciones y los servicios públicos.

El Ayuntamiento de Salamanca ha hecho públicos los datos de uso de los diez centros municipales integrados (CMI) registraron 234.138 usos, un 13,3 por ciento más que entre enero y julio del año pasado.

Bibliotecas, atención en los Centros de Acción Social y atención al contribuyente fueron los servicios públicos más utilizados por los ciudadanos. En estos edificios municipales se desarrollaron 829 actividades, un 5,7 por ciento más, la mayor parte de ellas culturales, de asociaciones de vecinos y específicas para personas mayores y jóvenes, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, cerca de un centenar de asociaciones y colectivos de la ciudad desarrollan su actividad en los Espacios de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, ubicados en los barrios Buenos Aires, Capuchinos, Chamberí, Oeste, El Rollo, El Zurguén, Garrido Norte, Garrido Sur, Huerta Otea, Pizarrales, Puente Ladrillo, San Bernardo, San José, San Vicente, Universidad y La Vega.

En este sentido, colectivos vecinales de Vidal también desarrollan actividades en la Casa de las Asociaciones. Según ha destacado el concejal de Participación Social, Roberto Martín, el Ayuntamiento atiende las necesidades de un tejido asociativo cada vez más activo, amplio y diversificado, dando respuesta en los barrios a una mayor pluralidad de entidades ciudadanas de interés general y sectorial: vecinales, juveniles, culturales, mayores, autoayuda, etcétera.

De esta forma, además de acercar servicios públicos como la atención al contribuyente y la atención social, "se facilita a la ciudadanía lugares abiertos de encuentro, información, formación, orientación y ocio a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como colectiva", lo que contribuye "a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la calidad de vida", ha añadido el Consistorio salmantino.