Los Centros de Vida Activa de Valladolid crean la primera peña de mayores para las fiestas de la Virgen de San Lorenzo

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Vida Activa del Ayuntamiento de Valladolid han puesto en marcha la 'Peña con Solera', dirigida a personas mayores de 65 años con motivo de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Así, ya son más de 200 las personas mayores que se han inscrito y a la que aún se pueden inscribir hasta el 22 de agosto en cualquiera de los Centros de Vida Activa a través de un listado disponible en conserjería con el nombre completo, número de DNI, firma y la talla de camiseta, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, la inscripción, la camiseta, el pañuelo y la participación en las actividades son totalmente gratuitos y las camisetas podrán recogerse en el mismo centro donde se formalizó la inscripción hasta la primera semana de septiembre.

La 'Peña con Solera' contará con un programa específico para sus miembros durante las Fiestas, que incluye encabezar el desfile de peñas hacia el pregón, actividades exclusivas el 12 de septiembre y participación en el récord Guinness que organiza el Ayuntamiento.

Además, el grupo tendrá continuidad más allá de las fiestas, con presencia en eventos como la ofrenda floral a San Pedro Regalado y otras actividades culturales y festivas a lo largo del año.

La información sobre esta iniciativa estará disponible en las pantallas de los Centros de Vida Activa, a través del Servicio 010, mediante cartelería y en los consejos de centro.