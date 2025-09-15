CEOE Ávila y la UCAV se alían para crear una nueva cátedra que impulse la conexión universidad-empresa

ÁVILA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila) y la Universidad Católica de Ávila (UCAV) se han aliado para crear una nueva cátedra que refuerce la colaboración entre el mundo universitario y el tejido empresarial de la provincia.

El acuerdo ha cristalizado en la puesta en marcha de la Cátedra UCAV-CEOE Ávila para el Impulso del Ecosistema Empresarial y el Desarrollo de Talento, concebida para canalizar el conocimiento, las ideas y la innovación que surgen en las aulas hacia las empresas abulenses.

El director de la cátedra, Ricardo Reier, ha presentado el convenio como "una muestra más de la apuesta inequívoca de la UCAV por la investigación y por la transferencia de resultados". En sus palabras, "lo que se hace en las aulas va a poder llegar al entramado empresarial y a la sociedad", a través de proyectos de investigación, estudios de mejora en distintos sectores, formación compartida y prácticas en empresas.

El presidente de CEOE Ávila y codirector de la cátedra, Diego Díez, considera que este paso servirá para "poner en valor el ecosistema empresarial abulense y el talento local y reducir ese paso que muchas veces existe entre la universidad y la empresa".

Ha insistido en que con esta iniciativa "se reforzará la idea de territorio y de asentamiento", lo que permitirá retener en Ávila a jóvenes formados, impulsar nuevas ideas y afrontar retos como el relevo generacional en las empresas.

La primera acción concreta será un curso dirigido a profesionales sobre nuevos medios financieros digitales, que marcará el inicio de la programación de actividades. A partir de ahí, se han previsto líneas de trabajo centradas en la digitalización de las pymes, el emprendimiento en áreas rurales y la aplicación directa de la innovación al día a día de los negocios. Todo ello con el objetivo de que la formación no se quede "en un examen académico", sino que aporte soluciones prácticas al entramado empresarial.

Tanto desde la universidad como desde la patronal se ha insistido en que esta cátedra representa "un paso más en esa necesaria relación universidad-empresa", llamada a facilitar el contacto entre estudiantes que terminan sus grados y empresas que demandan perfiles concretos. En este sentido, se ha destacado que una vinculación estable entre ambas partes aumentará las posibilidades de que los jóvenes formados en Ávila encuentren una salida profesional en la provincia y no se vean obligados a marcharse.

Los responsables han reconocido, no obstante, que la fuga de talento es un problema persistente. Frente a la fuerte atracción de ciudades como Madrid, han defendido que Ávila debe apostar por su calidad de vida como factor diferencial y mantener siempre abierta la puerta al retorno, con el convencimiento de que quienes salen por decisión o necesidad deben encontrar aquí oportunidades para volver, ya sea en una segunda etapa de sus estudios o a través de proyectos emprendedores.

Con este espíritu, tanto UCAV como CEOE han subrayado que la nueva cátedra no solo busca reforzar la competitividad del tejido empresarial abulense, sino también transmitir a quienes se forman o trabajan fuera que la provincia es un lugar de puertas abiertas, preparado para aprovechar su talento y ofrecer un proyecto de futuro.