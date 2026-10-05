CEOE Castilla y León pide estabilidad ante el adelanto electoral y que los programas prioricen la economía

Archivo - El presidente de CEOE CyL, Santiago Aparicio, en una fotografía de archivo. - CEOE CYL - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha mostrado su respeto por la decisión del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre y confía en que el proceso transcurra dentro de la normalidad democrática. Asimismo, la organización empresarial ha reclamado que la actividad económica y las necesidades de las empresas permanezcan en el centro de la agenda.

La patronal autonómica, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera especialmente importante que este nuevo escenario político no suponga una paralización de la actividad económica ni de las decisiones que requieren las empresas y los ciudadanos. En este sentido, ha advertido de que la economía necesita estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica para desarrollarse.

A su juicio, resulta indispensable contar con un marco regulatorio que favorezca la competitividad empresarial. De este modo, la organización ha señalado que las compañías podrán llevar a cabo sus proyectos con una adecuada planificación tanto a medio como a largo plazo.

Asimismo, CEOE Castilla y León confía en que el periodo electoral se desarrolle desde la responsabilidad. En esta línea, ha abogado por que el debate público permita poner el foco en las medidas necesarias para fortalecer la economía, las empresas y el empleo.

La entidad ha ratificado que continuará defendiendo los intereses de las empresas castellanas y leonesas desde su ámbito de actuación. Para ello, seguirá trasladando las propuestas que contribuyan a mejorar la competitividad y las oportunidades de crecimiento en la comunidad autónoma.