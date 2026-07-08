CEOE Castilla y León respalda por unanimidad la candidatura de Antonio Garamendi a la Presidencia de la patronal

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León ha acordado por unanimidad respaldar la candidatura de Antonio Garamendi para renovar su mandato al frente de CEOE en la Asamblea General Electoral convocada para el próximo 1 de octubre.

La patronal castellanoleonesa ha valorado "su papel en la defensa de la empresa española, la unidad empresarial y el fortalecimiento del diálogo institucional en un contexto económico y social especialmente exigente".

CEOE Castilla y León, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la continuidad de Garamendi contribuirá a seguir dando "estabilidad, visibilidad y fuerza" a las organizaciones empresariales territoriales.

Asimismo, cree que también ayudará a defender "con firmeza" las prioridades del tejido productivo y ha señalado cuestiones como la competitividad, la simplificación administrativa, la fiscalidad favorable a la inversión, la lucha contra el absentismo, el impulso industrial, la energía suficiente y competitiva, y la atracción y retención de talento.

La organización autonómica ha subrayado, además, la importancia de mantener una CEOE cohesionada, representativa y centrada en trasladar a las administraciones las necesidades reales de empresas, autónomos y pymes, especialmente en territorios como Castilla y León.