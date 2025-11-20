CEOE, CCOO y UGT recibirán sendas subvenciones de 100.000 euros para difundir las potencialidades de CyL

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado tres subvenciones por un valor total de 300.000 euros a CEOE, CCOO y UGT, a partes iguales de 100.000 euros cada una, para la organización y realización de actividades de promoción y difusión de las características y potencialidades de la Comunidad Autónoma en Castilla y León.

Esta colaboración supone la materialización del Protocolo recientemente actualizado entre las tres entidades participantes y la Junta de Castilla y León.

El propósito central es trabajar de manera conjunta para visibilizar los avances alcanzados por la Comunidad, así como el papel destacado de sus empresas, profesionales y ciudadanía. Gracias al talento y al esfuerzo de sus habitantes, Castilla y León se ha consolidado como un territorio de referencia en múltiples sectores económicos en expansión a escala internacional, entre ellos el aeroespacial, el farmacéutico, la ciberseguridad, la automoción o la biomedicina.

La Junta ha señalado que la unión de capacidades entre estas organizaciones y la Administración autonómica permitirá reforzar la captación, retención y recuperación de talento, especialmente aquel que aún desconoce las amplias oportunidades que ofrece el territorio para desarrollar proyectos profesionales.

Pese a que Castilla y León cuenta con ventajas competitivas en numerosos ámbitos, estas no siempre son plenamente reconocidas por empresas, trabajadores o la sociedad en general, lo que a veces impide que reciban la atención que merecen.

La subvención concedida se destinará a impulsar actuaciones orientadas a difundir las cualidades y el potencial de la Comunidad. Concretamente, se financiará un programa de actividades destinado a poner en valor dichos aspectos.

ACTIVIDADES

En virtud de este apoyo económico, las organizaciones implicadas tienen previsto organizar congresos, conferencias, jornadas y encuentros tanto en otras comunidades autónomas como en Portugal, cumpliendo así los compromisos asumidos en el Protocolo de colaboración.

Además, las tres entidades ofrecerán acompañamiento personalizado a emprendedores, profesionales, empresas y trabajadores interesados en trasladarse a Castilla y León.

Este apoyo incluirá asesoramiento, información e incluso servicios de recepción cuando resulte necesario. También reforzarán su estrategia de comunicación elaborando guías con detalles sobre ayudas e incentivos disponibles para quienes quieran establecerse en la Comunidad, con especial atención a las personas que emigraron y desean regresar. Asimismo, se realizarán campañas de difusión en redes sociales para dar a conocer las distintas líneas de apoyo existentes.

En términos prácticos, las acciones de comunicación estarán dirigidas a facilitar la llegada y el crecimiento de nuevas empresas, estimular el empleo por cuenta propia y ajena, promover la formación profesional y favorecer el acceso a la vivienda.

Igualmente, se destacarán los servicios públicos de calidad que ofrece Castilla y León, como educación, sanidad y servicios sociales, y la estabilidad derivada del diálogo social, fruto del consenso entre el Gobierno autonómico y los representantes empresariales y sindicales.