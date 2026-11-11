CEOE cifra en un 1,52% el seguimiento de la huelga en CyL

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general celebrada este 11 de noviembre ha registrado en Castilla y León con un seguimiento del 1,52 por ciento, según el balance definitivo elaborado por CEOE Castilla y León a partir de la información facilitada por sus organizaciones territoriales, cifra que refleja un porcentaje medio del conjunto de las nueve provincias.

La patronal ha registrado que la "inmensa mayoría" de las empresas y sus trabajadores han mantenido su actividad habitual y que el tejido empresarial de la Comunidad ha podido continuar con el desarrollo su labor sin interrupciones significativas, a pesar de las alteraciones puntuales registradas durante la jornada.

Asimismo, CEOE Castilla y León ha manifestado que el balance de la jornada debe servir para reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de convocatorias. La organización empresarial ha recordado que un seguimiento reducido puede ocasionar dificultades organizativas, alteraciones logísticas y costes adicionales que afectan a la competitividad, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, la organización ha lamentado determinados incidentes como los registrados en Zamora o los actos vandálicos contra la sede de la Federación Empresarial Segoviana, un punto en el que ha reiterado su rechazo a cualquier "vulneración del derecho al trabajo o impedimento al normal funcionamiento de las empresas".

Finalmente, la patronal ha considerado que los esfuerzos "deben centrarse en generar estabilidad, certidumbre y confianza para mejorar la competitividad, incrementar la productividad, atraer inversiones y crear empleo, insistiendo en la necesidad de soluciones y acuerdos frente a nuevas dificultades añadidos".